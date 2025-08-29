La siniestralidad laboral, por sectores: construcción, transporte y agricultura concentran el riesgo de accidentes graves y mortales

España cerró 2024 con un balance de siniestralidad laboral que destaca claras desigualdades en el riesgo de accidente entre sectores productivos, reflejando además diferencias de exposición según el sexo de la población trabajadora. Los resultados del informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, revelan que no todos los sectores presentan la misma incidencia: la construcción, la agricultura y el transporte se consolidaron como ámbitos críticos.