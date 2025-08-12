Sin casa para los jóvenes: la compra y el alquiler superan el esfuerzo recomendado en todas las comunidades

Si un joven asalariado en España quiere salir de su hogar parental, debe destinar, de media, el 92,3% de su sueldo para vivir solo en un piso alquilado. También puede apartar un 64,1% de sus ganancias del mes para adquirir una vivienda en propiedad. Eso sin contar la entrada de la hipoteca, para la que necesitaría en promedio un ahorro igual a 4,2 veces su sueldo anual. Ambas opciones, arrendamiento y compra, superan con creces el umbral de esfuerzo recomendado del 30% —el porcentaje máximo de ingresos que un hogar debe desviar al pago
| etiquetas: vivienda , casa , españa
Cuando todo sube menos tu sustento, las consecuencias van apareciendo
El problema de la vivienda tiene mucho más que ver con esto:
Aunque se construyen alrededor de 100,000 viviendas al año, se estima que se crearán 2.8 millones de hogares en la próxima década, generando un déficit de vivienda. El auge de la vivienda protegida ha sido notable, con un aumento del 62% en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en 2024, alcanzando un máximo en 10 años. Sin embargo, este aumento no ha sido suficiente para compensar la demanda, y se estima que entre 2024 y 2025, España acumulará un déficit de medio millón de viviendas.