Sin casa para los jóvenes: la compra y el alquiler superan el esfuerzo recomendado en todas las comunidades

Sin casa para los jóvenes: la compra y el alquiler superan el esfuerzo recomendado en todas las comunidades

Si un joven asalariado en España quiere salir de su hogar parental, debe destinar, de media, el 92,3% de su sueldo para vivir solo en un piso alquilado. También puede apartar un 64,1% de sus ganancias del mes para adquirir una vivienda en propiedad. Eso sin contar la entrada de la hipoteca, para la que necesitaría en promedio un ahorro igual a 4,2 veces su sueldo anual. Ambas opciones, arrendamiento y compra, superan con creces el umbral de esfuerzo recomendado del 30% —el porcentaje máximo de ingresos que un hogar debe desviar al pago

Dragstat #5 Dragstat
Ésta gráfica ya era triste en 2006, en 2021 es para ponerse a llorar, y eso que cada vez hay menos jóvenes. Cuando la actualicen habrá caído por lo menos hasta el 10% y bajando.  media
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Luego tened en cuenta que a cada oleada de calor la extrema derecha usa el fascismo, xenofobia para tapar el problema climático

Oleada de junio torre pacheco, ahora con Jumilla, en valència hoy están picando a la izquierda con el acento, para que busques en internet y no veas calor sino movidas de estas.

No caigais
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Esto lo arreglamos publicando en redes que hace mucho calor y es insoportable vivir en España, en tu provincia para que los guiris busquen y no vengan. Y luego en otoño con las lluvias torrenciales, interactuad con ese contenido
gitamon #3 gitamon
#1 esto lo arregla pedro en un santiamén. Deja que venga de vacas y veras.
Narmer #4 Narmer
4 veces el sueldo anual era lo que costaban los pisos en los 80. Y por eso, aunque el interés superase el 10%, lo podía pagar un solo progenitor y mantener al resto de la familia.

Emosido engañados.
Ihzan #6 Ihzan
Esta es una de las consecuencias de que los salarios de los ultimos 30 años esten estancados (meneame.net/story/1994-2024-salario-real-espana-ha-subido-apenas-2-7-s)

Cuando todo sube menos tu sustento, las consecuencias van apareciendo
#7 mancebador
#6 Son salarios reales, es decir, descontada inflación.
El problema de la vivienda tiene mucho más que ver con esto:

Aunque se construyen alrededor de 100,000 viviendas al año, se estima que se crearán 2.8 millones de hogares en la próxima década, generando un déficit de vivienda. El auge de la vivienda protegida ha sido notable, con un aumento del 62% en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en 2024, alcanzando un máximo en 10 años. Sin embargo, este aumento no ha sido suficiente para compensar la demanda, y se estima que entre 2024 y 2025, España acumulará un déficit de medio millón de viviendas.
