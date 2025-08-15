edición general
19 meneos
70 clics
Simulan una guerra EEUU-Rusia y descubren que el 'invierno nuclear' sería (mucho) peor de lo imaginado

Simulan una guerra EEUU-Rusia y descubren que el 'invierno nuclear' sería (mucho) peor de lo imaginado

Un estudio de Penn State University advierte que una guerra nuclear a gran escala entre EEUU y Rusia podría provocar un invierno nuclear prolongado, reduciendo de forma drástica la producción global de alimentos. El análisis, basado en modelos climáticos avanzados, proyecta pérdidas críticas en cultivos esenciales como el maíz durante más de una década. El trabajo, publicado en la revista Environmental Research Letters, simula seis escenarios distintos de conflicto nuclear. En el más grave, la liberación de 165 millones de toneladas de hollín

| etiquetas: simulan , guerra , eeuu-rusia , invierno , nuclear , mucho , peor
17 2 0 K 208 actualidad
6 comentarios
17 2 0 K 208 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
Porfavor, con más de 40°C en la calle, no pongas estas noticias.
Casi que apetece.
:troll:
5 K 70
#2 sarri
#1 Yo si me garantizan que estará nublao lo que queda de mes...
1 K 15
#4 Grandpiano
Me ha venido a la cabeza Matthew Broderick, no sé por qué ;)
1 K 18
pingON #5 pingON
#4 ¿una partida de ajedrez, profesor Falken ... ?
1 K 27
Gry #6 Gry
No es muy diferente de las simulaciones existentes.

en.m.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter
0 K 14
powernergia #3 powernergia
Yo lo imaginé mucho peor que este análisis.
0 K 11

menéame