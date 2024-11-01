edición general
5 meneos
18 clics
Simon Yates anuncia su retirada del ciclismo

Simon Yates anuncia su retirada del ciclismo

El británico Simon Yates ha anunciado su retirada del ciclismo a los 33 años de edad.

| etiquetas: ciclismo , simonyates
4 1 1 K 30 actualidad
2 comentarios
4 1 1 K 30 actualidad
#1 Marisadoro
Yatedigo
0 K 16
Skiner #2 Skiner
Espectacular victoria del Giro el pasado año, irse a lo grande del ciclismo.
Una pena porque yo creo que podía haber seguido corriendo más años.
Quizás la vida tan sacrificada de ciclista siempre viajando y concretrado, haga que desee estar cerca de su familia
0 K 7

menéame