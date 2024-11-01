edición general
13 meneos
14 clics
Silvia Intxaurrondo reta a Ayuso tras sus críticas a RTVE en la Asamblea: “Lleva cinco años sin concederme una entrevista”

Silvia Intxaurrondo reta a Ayuso tras sus críticas a RTVE en la Asamblea: “Lleva cinco años sin concederme una entrevista”

Silvia Intxaurrondo aprovechaba para recordar que Ayuso lleva años sin entonar el 'sí, quiero' a sus invitaciones personales: "Pues señora presidenta, lleva cinco años sin concederme una entrevista, cinco años. Un año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas, cuatro años en TVE". Por ello, como ya ha hecho en la misma semana con Feijóo, volvía a ponerla sobre la mesa: "Está usted invitadísima a este programa, a La Hora de la 1, por el que, por cierto, yo creo que han pasado prácticamente todos los presidentes

| etiquetas: silvia intxaurrondo , ayuso , entrevista
13 0 3 K 106 actualidad
10 comentarios
13 0 3 K 106 actualidad
Comentarios destacados:    
mariKarmo #4 mariKarmo
Pero cómo va a ir? si le rebates con datos reales y la dejas de imbécil?

Lo mismo que Feijóo. No tiene cojones a someterse a una entrevista que no sea con Ana Rosa o la Griso.
9 K 119
Galero #7 Galero
#4 Ni con Federico se atreven.
0 K 10
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 Los dirigentes PePeros sólo dan declaraciones a través de un plasma y sin preguntas.
0 K 15
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es que sin pinganillo es muy difícil...
2 K 32
Delay #5 Delay *
Según las normas esto es SPAM: de El plural.
www.meneame.net/user/nereira/history  media
0 K 20
victorjba #2 victorjba
Todavía le escuece el ojete de la última xD
0 K 19
javibaz #3 javibaz
No le dejarían pinganillo y solo haría el ridículo, otra vez.
0 K 13
Rogue #6 Rogue
Como vaya lo mismo entra en coma y sale en una camilla.
0 K 7
Estronciobarioyradio #9 Estronciobarioyradio
Isabel no tiene la capacidad ni la voluntad necesaria para hacer una entrevista mínimamente honesta. Ella es más de soltar mensajes ampulosos y con su hiperbolia, inflamar los bajos instintos de todos. Es lo que le da resultado y no va cambiar.

Una mala persona.
0 K 6
#10 luckyy
Ir al programa de Silvia sería demasiada libertaz para su cuerpo
0 K 5

menéame