Silvia Intxaurrondo reta a Ayuso tras sus críticas a RTVE en la Asamblea: “Lleva cinco años sin concederme una entrevista”

Silvia Intxaurrondo aprovechaba para recordar que Ayuso lleva años sin entonar el 'sí, quiero' a sus invitaciones personales: "Pues señora presidenta, lleva cinco años sin concederme una entrevista, cinco años. Un año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas, cuatro años en TVE". Por ello, como ya ha hecho en la misma semana con Feijóo, volvía a ponerla sobre la mesa: "Está usted invitadísima a este programa, a La Hora de la 1, por el que, por cierto, yo creo que han pasado prácticamente todos los presidentes