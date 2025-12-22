edición general
Silvia, dueña de un bar: "Yo vengo aquí a las 5 de la mañana para abrir y son las 5 de la tarde cuando me voy"

"Este bar es muy grande, por lo menos se necesitan cuatro personas y pagar un personal es carísimo. O sea, una persona el sueldo son 1.300-1.400 euros, más la seguridad social, se te va 2000. Uno es 2000, pero si tienes dos son 4000... tienes que trabajar mucho, vender muchos cafés para eso", comenta.

| etiquetas: empleo , hosteleria
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Siempre puede poner a su familia a trabajar con ella. Es el negocio familiar
makinavaja #3 makinavaja
#2 O buscarse otra forma de vida, porque está claro que ese negocio no es rentable....
#8 PerritaPiloto
#3 Estos negocios eran rentables cuando trabajaba en ellos toda la familia. El problema es que los hijos de camareros no quieren ser camareros, aunque tu padre sea el dueño del negocio. Es más, ni mi hermano ni yo hemos sido nunca camareros (y hemos hecho muchos trabajos de mierda por ETT). Y eso que nuestro padre ha sido muchos años encargado de una cafetería enorme y gerente de una empresa de hostelería que tenía una sala de fiestas, dos restaurates, un bar y hotel.

Oportunidades hemos tenido, pero si hasta nuestro padre lo dejo a eso de los 45 años, cuando algo en su cabeza hizo click y dijo que estaba harto de la hostelería y que no aguantaba más.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"No te llega para todo, además tengo un alquiler alto también y toda la luz... es mucho, ha subido mucho todo. De pagar 500, a pagar 800 al mes, o sea, es que todo es así, entonces es muy justo todo el dinero pero bueno, es lo que hay"
Tontolculo #6 Tontolculo
Es el mercado, amiga
kosako #7 kosako
Pues muy bien, es tu bar. Haz lo que quieras con él.
#4 sliana
Pues no parece un negocio rentable sin meter horas o dejar de pagar impuestos correctamente. Porque no está justificando pagar por debajo de la ley, trabajar por encima o defraudar a la seguridad social verdad?
Shuquel #5 Shuquel
Si no es rentable ese negocio que busque otro.
elgranpilaf #10 elgranpilaf *
También puede dar conciertos dentro del bar. Es la solución estandar de Menéame
#9 Jjota
También puede subir los precios, si todo sube que suba los precios de los cafés. Aunque se puede encontrar que luego vaya menos gente.
