Silvia, dueña de un bar: "Yo vengo aquí a las 5 de la mañana para abrir y son las 5 de la tarde cuando me voy"

"Este bar es muy grande, por lo menos se necesitan cuatro personas y pagar un personal es carísimo. O sea, una persona el sueldo son 1.300-1.400 euros, más la seguridad social, se te va 2000. Uno es 2000, pero si tienes dos son 4000... tienes que trabajar mucho, vender muchos cafés para eso", comenta.
| etiquetas: empleo , hosteleria
Oportunidades hemos tenido, pero si hasta nuestro padre lo dejo a eso de los 45 años, cuando algo en su cabeza hizo click y dijo que estaba harto de la hostelería y que no aguantaba más.