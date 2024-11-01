Qué significa cuando la entrada USB es de color blanco y por qué deberías evitar utilizarlos

Identificar el color de un puerto USB en tu portátil o cualquier otro dispositivo es más importante de lo que parece, ya que señala el estándar de velocidad y el tipo de tecnología que puede ofrecer. El puerto blanco corresponde a los estándares USB 1.0 y 1.1, lanzados a finales de los años noventa. El negro suele corresponder al USB 2.0, un estándar que fue el que consolidó el uso masivo de la tecnología. El azul está reservado al USB 3.0, Por otro lado, el turquesa se utiliza para identificar los USB 3.1 y 3.2,