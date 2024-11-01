Y un siglo más tarde se completa al fin la teoría de los colores de Schrödinger [ITA]

Schrödinger, el del gato, teorizó que las tres propiedades del color (tono, saturación y brillo) podían definirse completamente por medio de la geometría. Sin embargo, no ha sido hasta un siglo después que su teoría ha podido ser comprobada y completada. Los investigadores han expandido los resultados del trabajo de 2022 y además han individuado tres errores de la teoría que se han resuelto. Además, han demostrado que cuanto mayor es la diferencia entre dos colores, menos se percibe esa diferencia.