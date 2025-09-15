edición general
Siete detenidos durante el GP Montreal por protestar contra el Israel Premier Tech

Siete detenidos durante el GP Montreal por protestar contra el Israel Premier Tech

La carrera canadiense, del circuito World Tour, fue ganada por el estadounidense McNulty con el permiso de su compañero Pogacar, entre manifestantes propalestinos

29 comentarios
Comentarios destacados:      
reivaj01
¡Joder con los etarras de Bilbo!
Vaya viajecitos se pegan.
Lo que no he leído en el artículo es si ha habido vallas heridas como en Madrid. Lo digo por comparar.

Verdaderofalso
#4 Bilbao acaba en Toronto xD

jonolulu
#20 La Ría de Bilbao es muy ancha xD

Verdaderofalso
#21 el Atlántico! xD

Dene
animo canadienses!!

ombresaco
para blanquear la imagen de un país que, según ellos, "es culpable del genocidio de los palestinos en Gaza".

Uno puede negar que hay genocidio, puede justificarlo diciendo que el genocidio es necesario porque los otros son peores... Pero ese "según ellos" no tiene ningún sentido, si no es Israel, ¿quién es?

ewok
#2 : Creo que no está mal expresado y lo escriben así intencionadamente. Dice que los manifestantes de tres colectivos de Montreal protestaban contra la presencia del equipo porque, a su juicio, servía para lavar la imagen de un país al que acusan de cometer un genocidio en Gaza.

Precisamente, ese "según ellos" deja abierta la duda sobre si es genocidio (el periódico lo presenta como una acusación de los manifestantes, sin pronunciarse directamente sobre si lo es o no, por eso no habla de un genocidio genérico, sino de "el genocidio en Gaza").

ombresaco
#10 pues se han explicado regular tirando a mal :-|

ewok
#11 Se expresan con palabras cogidas con pinzas y usan expresiones indirectas como "un país" en vez de decirlo de forma más directa, pero no habla de un genocidio en abstracto, sino de "el genocidio en Gaza".

* Es un tema espinoso y muy incómodo para El Periódico porque aunque ahora no estén tan alineados con Junts como lo estaban con CiU, sus votantes siguen siendo su público. www.eldiario.es/catalunya/condena-israel-gaza-debate-incomodo-junts_1_

Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Lo que no tiene sentido es que resaltes el "según ellos" y luego preguntes "si no es Israel ¿quién es?", cuestionas una cosa y preguntas por otra :-O

"para blanquear la imagen de un país que, según ellos, "es culpable del genocidio de los palestinos en Gaza"."

Para tu pregunta, "si no es Israel, ¿quién es?" tendrías que haber resaltado eso. :-O

ombresaco
#13 he resaltado la parte a la que quería contestar del texto de la noticia. Y sí, ya que remarco en negrita, quizás resaltar mi parte concreta habría quedado más claro. Pero bueno, ya está.

Tunguska08Chelyabinsk13
#15 Si supongo que has resaltado lo que querías, lo que yo decía, es que no es coherente lo que resaltas con lo que preguntas. Resaltar el "según ellos", sería más para cuestionar que el periodico se cura en salud, o prefiere no tomar posición, o está en contra de llamarlo genocidio y prefiere no dar la opinión de su línea editorial, o es profesional y cuenta lo que pasa sin querer vender su opinión.

Khadgar
¿Detenidos acusados de qué? ¿De hacer sentir incómodos a un grupo de personas que apoyan un genocidio?

mono
Maldito McNulty, ya cuando era policía en Baltimore no dejaba de tocar las pelotas

discoaguapanela
#9
Le había perdido la pista desde que acabó la serie. Supongo se habrá terminado follando a alguna azafata de la carrera

sofazen
En Premier Tech yo siempre leo Primer Reich

Khanbaliq
Espero ver las declaraciones de Peter Weak criticando al gobierno

Sacapuntas
Si la ONU ya no vale para nada, deberíamos refundarla en otra cosa. No podemos seguir así.

C.Nutrio
#12 Se está demostrando igual de "útil" y "necesaria" que su antecesora, la Sociedad de Naciones.

Cehona
Este es el camino.  media

frg
Curioso que en Montreal ya no se inscribieran con su nombre y bandera.

mr.wolf
Es que ahora el equipo ese lo van a invitar a todos lados nada más que por tocar las narices...

Pitchford
Pogacar y McNulty decidieron no competir por la victoria... Serán sancionados también, por si era una forma de protestar?

Leon_Bocanegra
#5 No era una forma de protestar, pero aunque lo fueran, dudo que se atrevan con Pogaçar. No se puede matar a la gallina de los huevos de oro.

Anais33
#5 rapidez de los manifestantes pro lo que sea en llegar Madrid Canadá

tommyx
Ah, protestar contra genocidas está mal.

Curioso mundo civilizado el nuestro

Chakotay_Bolson
Dimisión Perro Sánchez !!!!! {0x1f602}

cosko
¿habría pasado eso sin las protestas previas en La Vuelta?

Bhuvaya
Allí también hay etarras??


