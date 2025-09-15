·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13325
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8846
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8432
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
3838
clics
La Casa Blanca se burla de un inmigrante deportado convirtiéndolo en una parodia en redes sociales
4928
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
más votadas
693
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
594
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
377
Detenido en Madrid por investigar casos de infiltración policial en movimientos sociales
377
Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia "el genocidio en Gaza" desde los Premios Emmy 2025
365
El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
186
meneos
678
clics
Siete detenidos durante el GP Montreal por protestar contra el Israel Premier Tech
La carrera canadiense, del circuito World Tour, fue ganada por el estadounidense McNulty con el permiso de su compañero Pogacar, entre manifestantes propalestinos
|
etiquetas
:
actualidad
,
canadá
,
palestina
,
israel
95
91
0
K
589
actualidad
29 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
95
91
0
K
589
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
reivaj01
¡Joder con los etarras de Bilbo!
Vaya viajecitos se pegan.
Lo que no he leído en el artículo es si ha habido vallas heridas como en Madrid. Lo digo por comparar.
18
K
195
#20
Verdaderofalso
#4
Bilbao acaba en Toronto
1
K
36
#21
jonolulu
#20
La Ría de Bilbao es muy ancha
0
K
16
#23
Verdaderofalso
#21
el Atlántico!
0
K
20
#1
Dene
animo canadienses!!
14
K
130
#2
ombresaco
para blanquear la imagen de un país que,
según ellos
, "es culpable del genocidio de los palestinos en Gaza".
Uno puede negar que hay genocidio, puede justificarlo diciendo que el genocidio es necesario porque los otros son peores... Pero ese "según ellos" no tiene ningún sentido, si no es Israel, ¿quién es?
12
K
127
#10
ewok
#2
: Creo que no está mal expresado y lo escriben así intencionadamente. Dice que los manifestantes de tres colectivos de Montreal protestaban contra la presencia del equipo porque,
a su juicio
, servía para lavar la imagen de un país al que acusan de cometer un genocidio en Gaza.
Precisamente, ese "según ellos" deja abierta la duda sobre si es genocidio (el periódico lo presenta como una acusación de los manifestantes, sin pronunciarse directamente sobre si lo es o no, por eso no habla de un genocidio genérico, sino de "el genocidio en Gaza").
1
K
32
#11
ombresaco
#10
pues se han explicado regular tirando a mal
0
K
11
#16
ewok
*
#11
Se expresan con palabras cogidas con pinzas y usan expresiones indirectas como "un país" en vez de decirlo de forma más directa, pero no habla de un genocidio en abstracto, sino de "el genocidio en Gaza".
* Es un tema espinoso y muy incómodo para El Periódico porque aunque ahora no estén tan alineados con Junts como lo estaban con CiU, sus votantes siguen siendo su público.
www.eldiario.es/catalunya/condena-israel-gaza-debate-incomodo-junts_1_
0
K
12
#13
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#2
Lo que no tiene sentido es que resaltes el "según ellos" y luego preguntes "si no es Israel ¿quién es?", cuestionas una cosa y preguntas por otra
"para blanquear la imagen
de un país
que, según ellos, "es culpable del genocidio de los palestinos en Gaza"."
Para tu pregunta, "si no es Israel, ¿quién es?" tendrías que haber resaltado eso.
0
K
15
#15
ombresaco
#13
he resaltado la parte a la que quería contestar del texto de la noticia. Y sí, ya que remarco en negrita, quizás resaltar mi parte concreta habría quedado más claro. Pero bueno, ya está.
1
K
23
#18
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#15
Si supongo que has resaltado lo que querías, lo que yo decía, es que no es coherente lo que resaltas con lo que preguntas. Resaltar el "según ellos", sería más para cuestionar que el periodico se cura en salud, o prefiere no tomar posición, o está en contra de llamarlo genocidio y prefiere no dar la opinión de su línea editorial, o es profesional y cuenta lo que pasa sin querer vender su opinión.
0
K
15
#3
Khadgar
¿Detenidos acusados de qué? ¿De hacer sentir incómodos a un grupo de personas que apoyan un genocidio?
2
K
37
#9
mono
Maldito McNulty, ya cuando era policía en Baltimore no dejaba de tocar las pelotas
2
K
35
#28
discoaguapanela
#9
Le había perdido la pista desde que acabó la serie. Supongo se habrá terminado follando a alguna azafata de la carrera
0
K
7
#25
sofazen
En Premier Tech yo siempre leo Primer Reich
1
K
22
#19
Khanbaliq
Espero ver las declaraciones de Peter Weak criticando al gobierno
1
K
20
#12
Sacapuntas
Si la ONU ya no vale para nada, deberíamos refundarla en otra cosa. No podemos seguir así.
1
K
17
#17
C.Nutrio
#12
Se está demostrando igual de "útil" y "necesaria" que su antecesora, la Sociedad de Naciones.
0
K
7
#26
Cehona
Este es el camino.
0
K
15
#27
frg
Curioso que en Montreal ya no se inscribieran con su nombre y bandera.
0
K
12
#14
mr.wolf
Es que ahora el equipo ese lo van a invitar a todos lados nada más que por tocar las narices...
0
K
10
#5
Pitchford
Pogacar y McNulty decidieron no competir por la victoria... Serán sancionados también, por si era una forma de protestar?
1
K
9
#6
Leon_Bocanegra
#5
No era una forma de protestar, pero aunque lo fueran, dudo que se atrevan con Pogaçar. No se puede matar a la gallina de los huevos de oro.
0
K
12
#7
Anais33
#5
rapidez de los manifestantes pro lo que sea en llegar Madrid Canadá
0
K
6
#29
tommyx
Ah, protestar contra genocidas está mal.
Curioso mundo civilizado el nuestro
0
K
8
#22
Chakotay_Bolson
Dimisión Perro Sánchez !!!!!
0
K
7
#8
cosko
¿habría pasado eso sin las protestas previas en La Vuelta?
0
K
6
#24
Bhuvaya
Allí también hay etarras??
0
K
6
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vaya viajecitos se pegan.
Lo que no he leído en el artículo es si ha habido vallas heridas como en Madrid. Lo digo por comparar.
Uno puede negar que hay genocidio, puede justificarlo diciendo que el genocidio es necesario porque los otros son peores... Pero ese "según ellos" no tiene ningún sentido, si no es Israel, ¿quién es?
Precisamente, ese "según ellos" deja abierta la duda sobre si es genocidio (el periódico lo presenta como una acusación de los manifestantes, sin pronunciarse directamente sobre si lo es o no, por eso no habla de un genocidio genérico, sino de "el genocidio en Gaza").
* Es un tema espinoso y muy incómodo para El Periódico porque aunque ahora no estén tan alineados con Junts como lo estaban con CiU, sus votantes siguen siendo su público. www.eldiario.es/catalunya/condena-israel-gaza-debate-incomodo-junts_1_
"para blanquear la imagen de un país que, según ellos, "es culpable del genocidio de los palestinos en Gaza"."
Para tu pregunta, "si no es Israel, ¿quién es?" tendrías que haber resaltado eso.
Le había perdido la pista desde que acabó la serie. Supongo se habrá terminado follando a alguna azafata de la carrera
Curioso mundo civilizado el nuestro