Sicarios asesinan a mototaxista frente a su familia en plena vía pública

Un nuevo episodio de violencia enluta a Lima. Un mototaxista fue asesinado la noche del sábado frente a su esposa e hija de siete años en el cruce de las avenidas Trapiche y San Felipe, en el distrito de Comas. Según confirmaron fuentes policiales a RPP, la víctima, identificada como Kenji Genaro La Rosa, de 31 años, retornaba a su vivienda luego de concluir su jornada laboral. Su pareja y su pequeña se encontraban en el asiento posterior del mototaxi cuando fueron interceptados por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Bueno, pues si Perú es un país con alta tasa de corrupción ¿Qué quieren?

Hay que empezar a combatirla.
El problema es cultural, son gente con alta tolerancia a las cosas que están mal.

Normalizan cosas que en otros países serían repudiables.
El problema no son los delincuentes, el problema son la gente honesta que no hace nada.
