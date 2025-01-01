edición general
3 meneos
12 clics
Un siglo de humillación para Europa [fr]

Un siglo de humillación para Europa [fr]

En 1842 Sir Henry Pottinger, el despiadado administrador colonial británico, dictó los términos de la capitulación china. El tratado de Nanjing hizo que China, rota y derrotada, lo perdiera todo sin obtener nada a cambio, excepto humillación. Con la sutileza de una bola de demolición, Trump ha mostrado que la UE no es capaz de imaginarse a sí misma como una potencia soberana, dispuesta a seguir siendo el vasallo de un imperio atlantista. A diferencia de la China de 1842, la Unión Europea ha elegido libremente la humillación permanente.

| etiquetas: usa , ue , geopolítica
2 1 0 K 44 politica
7 comentarios
2 1 0 K 44 politica
Pertinax #2 Pertinax
#1 Siblo
2 K 59
keizal #4 keizal
#3 ¿Siblo o siglo?

cc #2
1 K 39
rogerius #3 rogerius
#1 Hay un error en la traducción. Dice 1.350 millones donde debería decir 1'35 billones de dólares.
1 K 39
Pertinax #5 Pertinax
#3 Diría que no es un error.
0 K 20
rogerius #6 rogerius
#5 Explícate.
0 K 19
Pertinax #7 Pertinax
#6 Me corrijo una vez leído: 1.350 milliards de dollars no son 1.350 millones, ni 1.350 billones, sino 1350 miles de millones.
0 K 20

menéame