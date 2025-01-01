Un siglo de humillación para Europa [fr]

En 1842 Sir Henry Pottinger, el despiadado administrador colonial británico, dictó los términos de la capitulación china. El tratado de Nanjing hizo que China, rota y derrotada, lo perdiera todo sin obtener nada a cambio, excepto humillación. Con la sutileza de una bola de demolición, Trump ha mostrado que la UE no es capaz de imaginarse a sí misma como una potencia soberana, dispuesta a seguir siendo el vasallo de un imperio atlantista. A diferencia de la China de 1842, la Unión Europea ha elegido libremente la humillación permanente.