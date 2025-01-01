Sherlock Holmes y Star Trek

En principio, el vínculo entre ambos conceptos puede parecer absurdo. En efecto: ¿qué relación habría entre un detective londinense que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX con la tripulación de una nave estelar que, en pleno siglo XXIV, viaja a lugares donde nadie ha llegado jamás? Pues más de lo que realmente pudiera parecer en un inicio. La primera vez que se establecía esa conexión, que sepamos, fue en 1968, al poco de iniciada la serie original de Star Trek, cuando John Boardman esbozó un artículo con esa premisa en...