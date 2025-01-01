edición general
8 meneos
29 clics
Sherlock Holmes y Star Trek

Sherlock Holmes y Star Trek

En principio, el vínculo entre ambos conceptos puede parecer absurdo. En efecto: ¿qué relación habría entre un detective londinense que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX con la tripulación de una nave estelar que, en pleno siglo XXIV, viaja a lugares donde nadie ha llegado jamás? Pues más de lo que realmente pudiera parecer en un inicio. La primera vez que se establecía esa conexión, que sepamos, fue en 1968, al poco de iniciada la serie original de Star Trek, cuando John Boardman esbozó un artículo con esa premisa en...

| etiquetas: holmes , star trek , relación , fanzine , meyer
7 1 0 K 157 ocio
4 comentarios
7 1 0 K 157 ocio
Deckardio #1 Deckardio
Siendo Nicholas Meyer tan admirador de Holmes, en un momento concreto de Aquel país desconocido hace pronunciar a Spock: “Un antepasado mío refirió en cierta ocasión que, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que fuere, ha de ser la solución”. En efecto, mítica frase pronunciada por Sherlock Holmes en la obra de Sir Arthur Conan Doyle[2]. ¿Broma entre aficionados, o insinuación por parte de Meyer de que Holmes era en realidad vulcano {0x1f60d}
1 K 28
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Mmmm, Spock es humano por parte de madre, Holmes puede ser antepasado de Spock sin que tenga que ser vulcano.
0 K 15
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Thor y Dr. Jones... {0x1f3b5}
1 K 15
Macadam #2 Macadam
Gracias por este tipo de envíos uno vuelve una y otra vez a meneame :-) .
Gracias, #0, me saco unos títulos para leer próximamente
0 K 8

menéame