Shein utiliza imagen de Luigi Mangione para promocionar camisa por internet

Una nueva polémica enfrenta la reconocida marca de ropa China, Shein, esto luego de que utilizaran la imagen de Luigi Mangione para promocionar una camisa. Según consigna BBC, la imagen del estadounidense de 26 años acusado del presunto asesinato de Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthcare en 2024, fue utilizada para promocionar la prenda por internet. Al parecer, la firma asiática recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para así ilustrar al presunto asesino en una de las ofertas de la tienda online.