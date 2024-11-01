Sexo en mi ciudad: crónica de una Barcelona donde el deseo tiene mil nombres

En Sexo en mi ciudad. Crónicas sexuales de la Barcelona contemporánea, Adaia Teruel traza un mapa íntimo y social del deseo en una metrópolis que presume de libertad y que, sin embargo, guarda una vida erótica mucho más compleja, diversa y contradictoria que los titulares habituales. La ciudad que la autora ha habitado —escribe— “ha sido mi lugar desde hace más de dos décadas” y se convierte en protagonista colectiva de un libro que no es novela, ni ensayo teórico, sino una «crónica viva de prácticas, identidades y experiencias sexuales.