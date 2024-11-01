Sevilla se moviliza para impedir que Juan Soto Ivars presente su libro por apología a la violencia machista

Colectivos feministas y ciudadanos de la ciudad de Sevilla piden que se anule el acto de presentación del libro del escritor y tertuliano Juan Soto Ivars, "Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género", que está programado para el próximo jueves 4 de diciembre en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. En una carta remitida al Centro Andaluz de las Letras, entidad organizadora del evento, exponen que “el autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos tratos in
El libros de Ivars esta siendo un top ventas, y en parte hay que darle las gracias a todas estas charos.
De aquí a nada les escucharemos entonando el: "Muera la inteligencia"
No obstante, Ivars les estará agradecido por la publicidad que le dan. Están quedando retratados.
Recordemos cuando Brian predicaba para disimular. Al callar fue cuando despertó curiosidad.
Así comienza el guión de "Anotop At".
La farándula ideológica española está llena de cuñados en ambos lados. Pero, lo que está pasando es grave. Se está llegando a pedir antorchas por decir: que a día de hoy se infravaloran las denuncias falsa existentes, que hay gente que abusa de un sistema que les da ventajas, que no se protegen a las víctimas de las… » ver todo el comentario
Estimados/as responsables del Centro Andaluz de las Letras:
Les escribo para expresar mi preocupación ante la próxima presentación del libro de Juan Soto Ivars, prevista para el jueves 4 de diciembre en la Biblioteca Pública Infanta Elena, y para solicitar formalmente la anulación del acto.
El autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos
Da igual que sea cierto o no. Lo fundamental es que hay ciertas ideas que no se pueden difundir.
Lo siento pero no. Al igual que no es más un hombre que una mujer.
Es lo que van haciendo todos, el mondongo, vito quiles, y toda la cuadrilla de retrasados.
