Sevilla se moviliza para impedir que Juan Soto Ivars presente su libro por apología a la violencia machista

Colectivos feministas y ciudadanos de la ciudad de Sevilla piden que se anule el acto de presentación del libro del escritor y tertuliano Juan Soto Ivars, "Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género", que está programado para el próximo jueves 4 de diciembre en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. En una carta remitida al Centro Andaluz de las Letras, entidad organizadora del evento, exponen que "el autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos tratos

#15 Sevilla no se moviliza, se movilizan algunas asociaciones de charos y los podemitas de Adelante, partido irrelevante que ni si quiera tiene representacion en el ayuntamiento, apenas lograron un 3,7% de votos en las ultimas elecciones. :troll:
El libros de Ivars esta siendo un top ventas, y en parte hay que darle las gracias a todas estas charos.
tronchastiles #13 tronchastiles
La izquierda quemando libros, lo que me faltaba por ver.
De aquí a nada les escucharemos entonando el: "Muera la inteligencia"

No obstante, Ivars les estará agradecido por la publicidad que le dan. Están quedando retratados.
#6 doramono *
las chuminas heridas
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Estas cosas son contraproducentes. La gente se pregunta por el discurso que quieren silenciar.
Recordemos cuando Brian predicaba para disimular. Al callar fue cuando despertó curiosidad.
#5 ddomingo
A defender sus chiringuitos. Si hay que quemar libros se queman!!!
:palm:
#11 Cincocuatrotres
Soto Ivars de lo mejor que tenemos en el país, hay que ser muy negado para atacar a este hombre, por cierto que lo único que le están haciendo es publicidad, Siempre al lado de la libertad de expresión!
#15 pozz *
Battlestar #25 Battlestar
#15 Tranquilo, que a la próxima sacaran mejores resultados...presentándose como dos partidos distintos :troll:
alcama #8 alcama
Primero fueron a por Soto Ivars y yo no hice nada ...
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
allá a lo lontonanza se escuchan el cuerno de la llamada, hordas a paso de biodanzas se acercan!!!
Cuñado #24 Cuñado
#3 a lo lontonanza

xD Así comienza el guión de "Anotop At".
#14 encurtido
El problema de cuñados como Soto Ivars es que haya una manada de charos con un nivel cultural tan bajo, como estos colectivos, que los hacen parecer buenos. Es que hasta le permite vivir de ello.
#22 Katos
#14 lo de que igual es que la mentira del discurso ya no cuela.
#27 silzul
#14 Lo que es triste es que por gentuza enrocada en dogmas ideológicos por interés económico o fanatismo... Vamos de puto culo en muchas cosas, y si aplica también a la derecha.

La farándula ideológica española está llena de cuñados en ambos lados. Pero, lo que está pasando es grave. Se está llegando a pedir antorchas por decir: que a día de hoy se infravaloran las denuncias falsa existentes, que hay gente que abusa de un sistema que les da ventajas, que no se protegen a las víctimas de las…   » ver todo el comentario
#17 imaginateca
#10 Lo que pasa es que no dice que eso pase con todas las denuncias, sino con las denuncias falsas.
MasterChof #2 MasterChof *
La carta que está enviando al Centro Andaluz ([email protected]):
Estimados/as responsables del Centro Andaluz de las Letras:
Les escribo para expresar mi preocupación ante la próxima presentación del libro de Juan Soto Ivars, prevista para el jueves 4 de diciembre en la Biblioteca Pública Infanta Elena, y para solicitar formalmente la anulación del acto.
El autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos

…   » ver todo el comentario
Bretenaldo #10 Bretenaldo
#2 El autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres se emplean para obtener ventajas en procesos de custodia u otros fines.

Da igual que sea cierto o no. Lo fundamental es que hay ciertas ideas que no se pueden difundir.
#21 Katos
#2 opinar que evidenciar a víctimas no culpables de nada sean maltratadas y negar su sufrimiento no es negar qur haya mujeres maltratadas o asesinados de mujeres.

Lo siento pero no. Al igual que no es más un hombre que una mujer.
Trigonometrico #7 Trigonometrico
Es curioso que la apología de "violencia contra otras personas" da la impresión de que es poco relevante y que se le prestaría poca atención.
Findeton #12 Findeton *
¿Para cuándo está programada la quema de libros? ¿Entonces hay que llevar las antorchas?
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#12 Mejor para cuando esta programada la quema de escritores de libros. :troll:
Enero2025 #26 Enero2025
No hay nada más fascista que intentar silenciar las ideas que no te gustan, pero esto es menéame y aquí el que recibe las pedradas es el malo.
josete15 #9 josete15
Madre mía, si es lo que va buscando el tonto este, no se como caen en sus tonterias.
#16 albper
#9 Culpar a la victima o justicar al victimario, afirmando " es que lo va buscando" es siempre deleznable.
josete15 #28 josete15
#16 no estoy culpando a la victima, digo que el retrasado este va buscando casito y que haciendo este tipo de actuaciones se retroalimenta al deficiente mental este. Mañana lo tendréis en antena 3 llorando que ya no hay libertad, y el siguiente acto será ir a presentar el libro a donde más probabilidad de enfrentamiento haya.
Es lo que van haciendo todos, el mondongo, vito quiles, y toda la cuadrilla de retrasados.
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#9 Con eso consiguen que venda mas libros, para ver que payasadas ha escrito en el.
MasterChof #1 MasterChof
Y para colmo es un sionista de mierda que victimiza a los ocupantes y blanquea la brutal ocupación:
www.facebook.com/reel/1814915315863707
#19 Katos
#1 por no tener no tienes ni entendimiento
Cuñado #23 Cuñado
#1 ¡Ahí te viene el comando pollatriste!

Fichen aquí, por favor. En la flechita hacia abajo ↓ Gracias :hug:
