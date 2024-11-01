Seth Meyers reacciona a la suspensión de Jimmy Kimmel: «Este es un gran momento para nuestra democracia» [ENG]  

El presentador de Late Night, Seth Meyers, ha respondido a la suspensión de Jimmy Kimmel por parte de ABC con un mensaje de apoyo a su compañero de la franja nocturna, además de dedicar una sección de A Closer Look a la censura y la libertad de expresión en la América de Donald Trump. El presentador, conocido crítico de Trump desde hace años, abrió el programa del jueves por la noche de forma similar a Jon Stewart en The Daily Show, bromeando al decir que “siempre ha admirado y respetado al señor Trump”.