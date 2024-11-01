Seth Meyers reacciona a la suspensión de Jimmy Kimmel: «Este es un gran momento para nuestra democracia» [ENG]  

El presentador de Late Night, Seth Meyers, ha respondido a la suspensión de Jimmy Kimmel por parte de ABC con un mensaje de apoyo a su compañero de la franja nocturna, además de dedicar una sección de A Closer Look a la censura y la libertad de expresión en la América de Donald Trump. El presentador, conocido crítico de Trump desde hace años, abrió el programa del jueves por la noche de forma similar a Jon Stewart en The Daily Show, bromeando al decir que “siempre ha admirado y respetado al señor Trump”.
Donald Trump advierte que Seth Meyers será el “próximo” mientras celebra la “cancelación” de Jimmy Kimmel como “una gran noticia para Estados Unidos”
Tucker Carlson, ahí es nada, aunque será porque es uno de esos wokes de derechas que abundan últimamente.
No sería de extrañar que Carlson y podcasters del estilo tan "celebrities" , ahora tengan que gastar más en seguridad por la pila de perturbados de su audiencia que les prestan atención.
Quién iba a sospechar que tú tenías más de fascista que de liberal? Nos ha pillado por sorpresa a todos.