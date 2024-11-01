edición general
Seth Meyers reacciona a la suspensión de Jimmy Kimmel: «Este es un gran momento para nuestra democracia» [ENG]

Seth Meyers reacciona a la suspensión de Jimmy Kimmel: «Este es un gran momento para nuestra democracia» [ENG]  

El presentador de Late Night, Seth Meyers, ha respondido a la suspensión de Jimmy Kimmel por parte de ABC con un mensaje de apoyo a su compañero de la franja nocturna, además de dedicar una sección de A Closer Look a la censura y la libertad de expresión en la América de Donald Trump. El presentador, conocido crítico de Trump desde hace años, abrió el programa del jueves por la noche de forma similar a Jon Stewart en The Daily Show, bromeando al decir que “siempre ha admirado y respetado al señor Trump”.

#1 Grahml
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Hasta Tucker Carlson viendo el panorama de cancelación fascista dice que está mal pisotear la Primera Enmienda.
Tucker Carlson, ahí es nada, aunque será porque es uno de esos wokes de derechas que abundan últimamente.
#6 Grahml
#4 Cuidado, que hay mucho tarado en EEUU, con un rifle en casa (ya sea de su padre, de su abuelo o comprado en el Walmart de la esquina), con grandes habilidades de tiro, dispuesto a ejecutar al primero que pille por banda.

No sería de extrañar que Carlson y podcasters del estilo tan "celebrities" , ahora tengan que gastar más en seguridad por la pila de perturbados de su audiencia que les prestan atención.
#7 Leon_Bocanegra
#5 vaya , findenton ha dejado de ser liberal y ahora defiende que el estado cancele a comediantes.
Quién iba a sospechar que tú tenías más de fascista que de liberal? Nos ha pillado por sorpresa a todos.
Khadgar #2 Khadgar
¿Libertad de expresión? La que me come un cojón.
Findeton #5 Findeton
#2 Puedes decir lo que quieras, y tu empleador puede despedirte por ello. Por otra parte, Jimmy Kimmel mintió o se equivocaba cuando dijo que el tirador que asesinó a Kirk era de derechas. Sus propios padres han afirmado que se había radicalizado desde la izquierda.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Me da ganas de potar viendo el mundo que está dejando Trump.
