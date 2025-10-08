edición general
Los servicios de emergencia hallan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Madrid

El dispositivo de búsqueda se da por terminado y los vecinos de los edificios colindantes han podido regresar a sus casas.

Joder que duro, pobres trabajadores, descansen en paz y que horror para las familias.

Espero que esto se investigue a fondo ya que alguien ha cometido una equivocación que ha costado la vida a 4 personas y con cado uno una familia destrozada.
