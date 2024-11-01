·
Declaraciones de Greta Thunberg a su llegada a Atenas
"Nadie en el futuro podrá decir que no lo sabía"
|
etiquetas
:
greta thunberg
,
declaraciones
,
atenas
,
israel
,
genocio
33
7
5
K
275
actualidad
38 comentarios
33
7
5
K
275
actualidad
#4
Pacofrutos
La activista sueca Greta Thunberg ha pedido a su llegada a Atenas -pañuelo al cuello y puño en alto en señal de victoria- tras ser deportada de Israel
no centrar la atención en los "maltratos y abusos" sufridos bajo custodia israelí sino en el "genocidio
que está siendo transmitido en directo", en referencia a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
"Podría hablar durante un largo rato de los malos tratos que hemos sufrido mientras hemos estado encarcelados, pero esa no es la historia”.
12
K
132
#16
vvjacobo
*
Es increible como las cuentas que aquí defienden a los corruptos, a los jueces partidistas, a los políticos con irresponsabilidades a sus espaldas que costaron vidas... no pierden una y también se apuntan a criticar a quienes denuncian el genocidio. Parecen unas bellísimas personas a las que espero que cuando les pase algo terrible en la vida pueda estar yo ahí cerca para ayudar.
5
K
65
#13
Mauro_Nacho
La incapacidad de los gobernantes europeos para aislar a Israel ha necesario la flotilla de la libertad y personas como Greta Thunberg, la criticaran la flotilla y los integrantes pero hacen una labor muy importante representando a mucha gente de Europa que está indignada, como lo hemos visto en las manifestaciones contra el genocidio palestino por todo el mundo.
5
K
57
#25
Ovlak
*
#12
Si a ella sí será porque no es tan irrelevante lo que dice, ¿no crees? No hay ninguna otra razón para que se le ponga el foco. No es política, no es hija de nadie relevante, ni es una personalidad por nada que no sea su activismo. Así que me temo que lo que dice no es que sea rrelevante, simplemente no está alineado con tus ideas. Oye, que es lícito, pero no tiene que ver con la irrelevancia. La relevancia tiene que ver con la atención, con el seguimiento. Y esta chica, tenga razón o no, tiene seguidores, y muchos. Simplemente reconoce abiertamente que tu problema es otro y ya está.
2
K
31
#18
Stieg
#12
Por curiosidad. ¿Qué tienes en contra de esta activista que no gana nada más que hate contando al mundo verdades? ¿Algo de lo que ha dicho es falso?
1
K
24
#23
Barney_77
#18
No es hate, es irrelevancia, parai es nata, me importa un carajo porque diga porque no tiene Ninel conocimiento ni la experiencia. Es una activista famosa y endiosada. Tengo que reconocerle que, a diferencia de los demás de la flotilla, no ha personalizado su "epopeya" y se ha quejado de que se distraía la importancia hacia los personalismos. Pero no me parece referencia para nada científico, ni geopolítico ni, por supuesto, como alguien que pueda plantear una solución viable ni aceptable. Repito, no es hate, es indiferencia e irrelevancia.
0
K
9
#24
Barney_77
#21
Tengo ojos y oídos. Solo hablo de lo que representa y de lo quee transmite. En
#23
tienes la explicación.
0
K
9
#26
Gotsel
#23
respetable que a ti Greta te la pele, pero que digas que esta chica irrelevante cuando es conocida a nivel mundial y todos los medios de comunicación del mundo, incluidos los mas prestigiosos siempre se hacen eco de sus declaraciones y acciones, pues que quieres que te diga... A lo mejor estás errando un poco.
0
K
13
#30
Barney_77
#26
Que sea conocida no implica que tenga algo de idea acerca de lo que habla. Le faltan estudios, experiencia, trabajo de campo, visión periférica. Es una niña que se hizo famosa por sus manifestaciones pro medio ambiente, que me parece perfecto. Que sea famosa no la hace ejemplo de nada en cuestiones geopolíticas ni de mediación de conflictos.
0
K
9
#32
Gotsel
*
#30
es.wikipedia.org/wiki/Persona_del_año
Mira qué medio otorga esta distinción.
Mira que personajes aparecen.
Mira el del 2019
Han pasado más de 6 años del 2019. No parece que sea un bluf.
Además, para ser activista no se exigen conocimientos específicos de nada, hay muchos casos similares en la historia.
0
K
13
#27
Stieg
*
#23
Vale, supongo que tú tienes doctorando en algún tipo de ciencia, y, a diferencia de la comunidad científica, sabes algo que ella no sabe. Enhorabuena.
Por mi parte, que solo soy un informático, le doy más credibilidad a una persona que dedica su vida, jugándosela a veces, para contarnos las cosas que pasan en el mundo.
El día que tú o cualquiera como tú, me demuestren que está equivocada, me callo. Pero parece que eso no pasará.
0
K
8
#29
Barney_77
#27
Bueno, te da igual lo que te diga porque no me vas a creer, pero en temas de geopolítica y geoestrategia tengo bastantes más estudios, experiencia y trabajos reales en la vida de verdad que está señora. Básicamente, tratar de imponer tu visión partidista de la realidad y buscar una solución simplista (como hace ella) te condena al fracaso.
0
K
9
#28
Bhuvaya
#23
no te pongas nervioso, que se te van los dedos al mentir
0
K
7
#19
Gotsel
*
#8
creo que tu vision está un poco alejada de la realidad, pero vale, como quieras, aun así son muchos millones. Y bueno, para muchos otros es una mosquita cojonera, lo cual también está muy bien.
0
K
13
#38
Ovidio
En lugar de dedicarse a fornicar, como debería hacer una persona de su edad, quema su juventud en gilipolleces
0
K
9
#36
AlexGuevara
Dignidad y conciencia. Esta chica tiene los ovarios bien puestos, olé por ella!
0
K
7
#11
Barney_77
A pastar.
2
K
-4
#35
Galton
#11
¡Cuñaooooooooo!
0
K
9
#2
Barney_77
»
ver comentario
18
K
-101
#3
Gotsel
#2
la cuestión es que aunque para ti sea irrelevante, es una "influencer" mundial y para millones de personas lo que opina esta chica es muy relevante, incluido Donald Trump.
18
K
182
#8
lectordigital
#3
irrelevante para el mundo excepto para personas woke y extrema izquierda
7
K
-39
#15
Barney_77
#3
Me la pela Greta y cualquier cosa que diga.
3
K
10
#5
fofito
#2
Tan irrelevante como para que te haya hecho venir aquí a hablar sobre ella...
6
K
74
#10
Barney_77
#5
No, me aburria y vine a tocar las pelotas...
0
K
9
#6
Castigadordepagascalers
#2
Sin duda es más relevante que tú. Y por la soplapollez, a la nevera. A lamer el escroto de sionanyahu a otra parte.
5
K
50
#7
Nusku
*
#2
Como el 100% de tus comentarios.
6
K
71
#12
Barney_77
#7
Como el 100% de la chica endiosada... Pero a mí no me hace caso ni dios, y me importa cero
2
K
3
#9
woody_alien
#2
Ya, tienes otras referencias ...
youtube.com/watch?v=xWcxZhXINF8
0
K
15
#14
nemesisreptante
#2
es tan irrelevante que hasta el propio presidente de los EEUU habla de ello
4
K
45
#20
Barney_77
#14
Más irrelevante que lo que figa el Trump...
0
K
9
#21
Bhuvaya
#2
pero si es tan irrelevante, qué haces hablando de ella?? Tienes doble personalidad??
0
K
7
#31
rekus
*
#2
De 29 comentarios (30 con el mío) en este momento 9 son tuyos contándonos lo irrelevantísima que te parece.
No sé que os pasa en la derechita ultimamente, que hasta os pone a bailar una niña con Asperger.
Ánimo shur!
0
K
20
#33
alamajar
#2
poh fueno, poh fale, poh dacuerdo
0
K
10
#37
Ovidio
#2
El único que le dio buenos consejos es su día fue Putin
0
K
9
#1
Juanjolo
»
ver comentario
19
K
-136
#17
CharlesBrowson
#1
0
K
7
#22
CerdoJusticiero
#1
¿Qué subnormalidad es esta? ¿No puede caminar con las manos agarradas por la espalda como un abuele cualquiera?
Ah, espera, que es de Fino Filipino. Todo en orden.
3
K
42
#34
Juanjolo
*
#22
me encanta cuando os haceís los tontos.
Es una interpretación 100%
0
K
5
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
