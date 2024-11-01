Los seres humanos influyeron en el tamaño de animales domésticos y salvajes

Un estudio de la Universidad de Montpellier publicado en PNAS analizó 225.780 huesos de 311 yacimientos del Mediterráneo francés, abarcando los últimos 8.000 años. Desde el Neolítico hasta inicio de la Edad Media (6000 a. C. a 1000 d. C.), la envergadura de especies salvajes y domésticas evolucionó de manera similar. Pero en la Edad Media y Era Moderna (1000 a 2000 d. C.), empezó a diferenciarse por influencia humana: las salvajes empequeñecieron por caza y fragmentación del hábitat; las domesticadas aumentaron por ganadería y cría selectiva.