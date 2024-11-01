Ser fontanero o estudiar cuatro años en la universidad: la Gen Z frente al dilema de que una IA pueda dejarles sin trabajo en el futuro

El 77% de los jóvenes prioriza que su carrera sea difícil de automatizar, y la confianza en la universidad se desploma. En Estados Unidos sólo el 16% de los padres cree que un título universitario garantiza seguridad laboral a largo plazo. La cifra marca un contraste radical con la fe incuestionable en generaciones anteriores, pero los comportamientos reales de padres, alumnos y profesores no parecen del todo coherentes. Solo el 7% de los padres preferiría que su hijo eligiera FP, y el 71% de los jóvenes cree que la FP tiene un estigma social.