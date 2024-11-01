edición general
Ser fontanero o estudiar cuatro años en la universidad: la Gen Z frente al dilema de que una IA pueda dejarles sin trabajo en el futuro

El 77% de los jóvenes prioriza que su carrera sea difícil de automatizar, y la confianza en la universidad se desploma. En Estados Unidos sólo el 16% de los padres cree que un título universitario garantiza seguridad laboral a largo plazo. La cifra marca un contraste radical con la fe incuestionable en generaciones anteriores, pero los comportamientos reales de padres, alumnos y profesores no parecen del todo coherentes. Solo el 7% de los padres preferiría que su hijo eligiera FP, y el 71% de los jóvenes cree que la FP tiene un estigma social.

Si la ia deja a tanta gente como se dice sin trabajo, tampoco los fontaneros van a tener mucha ocupación
#1 Electricistas van hacer falta por un tubo. Fontaneros es que ahora mismo hay falta. Lo tangible va a persistir. El mundo del espectáculo está ganando puntos (la tecnología es más accesible y posibilita también más eventos). En el sector del marketing, la IA misma está reclamando humanidad en un contexto lleno de automatizaciones, SEOs y redundancia.

La putada es lo que quede obsoleto, por ejemplo, el diseño gráfico. Ya tienes que ser genuino para persistir, o dar con una empresa que lo considere un valor añadido.
me alegro que al menos piensen y decidan su futuro en base a lo que ven, y no en base a lo que les prometieron sus mayores
