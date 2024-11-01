edición general
El SEPE lo deja claro: España sigue siendo un país de camareros, peones y limpiadores

El tópico de que España es un país de camareros tiene una importante base de realidad, al menos si nos atenemos al último análisis publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

j-light
¿Y cuando se produjo esa industrialización/tecnificación para que la cosa cambie?

Solo en Canarias, tenemos 14 millones de turistas para escasos 2 millones de habitantes. Pues usted dirá.
5
Borgiano
#1 Dos cañas y una de bravas, por favor.
1
j-light
#10 ¿Vaso frío?
1
Priorat
Tenemos un 14% del PIB que viene del turismo. El mayor % de PIB turístico de cualquier país grande.

Obviamente no se puede prescindir de un 14% de PIB y obviamente esto crea unos puestos de trabajo de determinadas características. Además, tenemos bares en cada esquina, cosa que no pasa en otros países.

A quien no le parezca bien que no vaya nunca al bar/restaurant.
1
sarri
#3 Entonces no se puede tener industria y hostelería en un mismo lugar? Es por llamar a Berlín para que cierren las tabernas...
0
Andreham
¿Soy el único que ha leído la entradilla imaginándose a un periolisto apretando los puños super fuerte mientras tiene que hacer una noticia negativa sobre el empleo buscando cualquier excusa peregrina porque no puede hacerlo en base al % de paro?

Que ojo, no le falta razón, el asunto es que esto sólo molesta cuando gobierna cierto partido. Al parecer en Madrid "la libertad de tomarse una cañita" mola mucho, pero fuera es un problema.
1
Grahml
#4 "hacer una noticia negativa sobre el empleo buscando cualquier excusa peregrina porque no puede hacerlo en base al % de paro?"


¿Cómo que no?

España es el pais con mayor porcentaje de desempleo en Europa (imagen)

Te parecerá poca mala noticia. Además, es altamente significativo, para mal, tal hecho.  media
1
Hynkel
#4 Y cuando gobierna cierto partido, tampoco hay interés en dejar de ser un país de peones y camareros. Un trabajador con formación y capaz es mucho menos dócil que otro que no puede aspirar a más y es tomarlo o dejarlo.

De eso estamos viendo mucho ahora que "no hay camareros".
0
Lamantua
¿ Donde está la noticia ? Entrar en la UE tenia sus acuerdos. Ahora estamos mas ocupados en la OTAN.
0
cocococo
España es el patio soleado de recreo de los turistas europeos y por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba.
0
Borgiano
Economía con pies de barro, como cuando el España va bien de Aznar... no aprendemos.
0
Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista republicano de coalición de izquierdas y acabe con este problema.
0
Oilegor
Si contamos las sobrinas del PSOE tenemos también un montón de prostitutas.
5
devilinside
#2 Enhorabuena por optar al primer calzador del día. También te doy la bienvenida, neófito comentador
1
otama
#2 Y si contamos tu carga genética, un montón de retrasados también.
2

