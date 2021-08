"¿Por qué los sentimientos religiosos están protegidos y no los ateos o científicos? Es una paradoja absurda"

"Yo no sé dónde pone que los sentimientos de alguien deben ser protegidos", ha explicado Galán, refiriéndose a este caso, y ha añadido: "En una democracia, la libertad de expresión y creativa, siempre que no caiga en actuaciones en contra del derecho de honor o intimidad, está protegidísima. Por eso, no entiendo cómo poderes políticos, como en este caso el Ayuntamiento de Toledo con un espectáculo privado, entran en este juego. En el caso de Vox lo entiendo perfectamente. La única propuesta que tienen para la democracia es hundirla".