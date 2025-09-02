Sentencian a un año de prisión a dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en Bolivia

Un tribunal de Bolivia sentenció este martes a un año de prisión a los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, también español. "Ambos acusados han sido hallados culpables y autores del delito de encubrimiento, a ambos se les ha condenado con un año de privación de libertad a cumplirse en la cárcel pública de Cochabamba,