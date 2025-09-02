edición general
18 meneos
17 clics
Sentencian a un año de prisión a dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en Bolivia

Sentencian a un año de prisión a dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en Bolivia

Un tribunal de Bolivia sentenció este martes a un año de prisión a los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, también español. "Ambos acusados han sido hallados culpables y autores del delito de encubrimiento, a ambos se les ha condenado con un año de privación de libertad a cumplirse en la cárcel pública de Cochabamba,

| etiquetas: bolivia , jesuitas , prisión , condena
15 3 0 K 190 actualidad
5 comentarios
15 3 0 K 190 actualidad
Penetrator #1 Penetrator
Poco me parece.
3 K 48
Laro__ #3 Laro__
El nuevo Papa, ya podía enviar a Bolivia a unos cuantos obispos españoles más...
0 K 14
comadrejo #2 comadrejo
Ya intermediarán los democristianos de Rodrigo Paz Pereira para sacarlos del "atolladero". :troll: :troll:
0 K 11
ur_quan_master #4 ur_quan_master
A Cochabamba me voy
A Cochabamba señores
Cantarán los ruiseñores
A Cochabamba me voy
0 K 11
#5 Madmaxi
Hombre si es un año en el modulo de los rompeculos, fantastico.
0 K 6

menéame