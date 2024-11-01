·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7583
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
5922
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
5867
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
4614
clics
El despido de los putos genios
6404
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
más votadas
496
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
481
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
361
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
496
Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
323
"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
81
clics
Sentencia "histórica": el Supremo reconoce la igualdad salarial para trabajadores de empresas externalizadas
La ha conseguido UGT de Castilla-La Mancha tras un periplo judicial de más de dos años contra una empresa multiservicios que no aplicaba al personal “externo” su convenio colectivo
|
etiquetas
:
derecho
,
laboral
,
empleo
17
4
0
K
155
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
155
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ipanies
Entonces de dónde cojones van a sacar el beneficio dichas empresas!!!???? Nadie ha pensado en los directivos de esas jodidas "multiservicios" que van a tener que pasar hambre?!??!?!
4
K
53
#3
omega7767
#1
aún tienen estos parásitos su utilidad: para mantenerte siempre en contratos nuevos temporales y nunca llegar a cualificarse para empleo fijo
0
K
11
#4
Luiskelele
En la noticia dice que solo aplica en Castilla la mancha? Yo pensé que las sentencias del supremo sería para todo el país?
0
K
11
#2
Javi_Pina
*
Edit
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente