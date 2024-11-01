edición general
Sentencia "histórica": el Supremo reconoce la igualdad salarial para trabajadores de empresas externalizadas

La ha conseguido UGT de Castilla-La Mancha tras un periplo judicial de más de dos años contra una empresa multiservicios que no aplicaba al personal “externo” su convenio colectivo

ipanies #1 ipanies
Entonces de dónde cojones van a sacar el beneficio dichas empresas!!!???? Nadie ha pensado en los directivos de esas jodidas "multiservicios" que van a tener que pasar hambre?!??!?!
#3 omega7767
#1 aún tienen estos parásitos su utilidad: para mantenerte siempre en contratos nuevos temporales y nunca llegar a cualificarse para empleo fijo
#4 Luiskelele
En la noticia dice que solo aplica en Castilla la mancha? Yo pensé que las sentencias del supremo sería para todo el país?
Javi_Pina #2 Javi_Pina *
