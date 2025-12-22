Sentadillas a cambio de billetes gratis para el autobús, una innovadora iniciativa en Rumanía

En una era donde los retos de salud pública se entrelazan con la movilidad urbana, una ciudad rumana ha decidido apostar por una idea tan simple como poderosa: hacer deporte para ganarse el billete de autobús. Desde hace varios años, Cluj-Napoca, una ciudad del noroeste de Rumanía, ha puesto en marcha una campaña pionera en Europa que permite a los pasajeros obtener un billete urbano gratuito si aceptan el reto de realizar 20 sentadillas correctamente frente a una cabina inteligente instalada en la parada de autobús.

etiquetas: deporte , salud , bienestar , autobús , transporte público , rumanía
#2 kreator *
#2 kreator *
innovadora de hace como 5 años, ¿no?

www.clarin.com/internacional/ciudad-llego-pagar-boleto-transporte-20-s

hace más de 6 años.
#3 mcfgdbbn3
En CyL con empadronarse basta. :-P #BusCyL
#1 omega7767
buena iniciativa

¿como se podria aplicar esto a los usuarios de avión privado?
#4 Seat127
#1 haciendo burpees a las 5 de la mañana, si no, eres un fucking perdedor y no mereces el billete ;)
ombresaco #5 ombresaco
#4 el que inventó los burpees es un facking ganador... de un billete al infierno
#6 mcfgdbbn3
#1: Salto horizontal, si lo das lo suficientemente largo llegas al aeropuerto de destino sin pagar, gratis, gratis, gratis. :-D
#7 sliana
A estas alturas hace tiempo que dejo de ser una iniciativa. Va camino de tener edad de fumar.
