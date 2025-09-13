edición general
Una sentada multitudinaria en mitad de la carretera bloquea el paso de La Vuelta en Navacerrada

El pelotón de La Vuelta se ha visto afectado por nuevos incidentes por protestas de activistas a su llegada al puerto madrileño de Navacerrada. A 19 km de meta, un grueso grupo de manifestantes ha invadido la carretera con una sentada multitudinaria que ha dificultado el paso de los primeros ciclistas y ha bloqueado por completo el paso de los vehículos que seguían a la zaga del grupo de cabeza.

#1 R2dC
Pongo imagen de la sentada (que he sacado yo mismo)  media
4 K 46
#2 kreator
#1 no sabía que pilotabas helicópteros para RTVE! Enhorabuena
5 K 45
#4 R2dC
#2 {0x1f602}

Cambia "imagen" por "captura de pantalla". Quería decir que no la he cogido de la noticia ni de tuiter.
1 K 13
#3 R2dC
#1 Otra imagen del pelotón pasando. Solo el último (mallot de color blanco, no confundir con el mejor corredor joven) ha sufrido un pequeño bloqueo.  media
3 K 35
granuja #5 granuja *
#1 Tu sentada ha sido de sofá.
Cuando he leído que sacabas la foto, imaginaba ver la foto a pie de manifestación. No a pie de televisión.
4 K 33
powernergia #11 powernergia
#1 He entrado para comprobar que eras un aguerrido manifestante luchando por los derechos de los oprimidos, fotografiando cámara en mano a sus compañeros.

Pero no.
xD
1 K 23
#9 crus
#8curiosa la cuajada que tienes en la cabeza.
3 K 37
#6 encurtido
Cuando lo mismo en Bilbao hace unos días decíamos que el pueblo vasco era el más avanzado de la península y que con razón quieren independizarse. Pero siendo madrileños, casi le darán ganas al meneante medio de hacerse pro sionista.
3 K 32
#7 javic
#6 Entiendo lo que quieres decir y no te quito razón. Pero entre los millones de madrileños se montó el 15M , Carmena fue alcaldesa y mil movidas más. Y por otro lado no se porque la derecha se empeña en defender el genocidio.
7 K 50
ampos #16 ampos
A mi que me disculpen, pero yo no llamaría a eso "multitudinaria"
1 K 18
Larusico #17 Larusico
Que pesados, porque no lo hacen en otros sitios, no sé, en algún partido de fútbol, en un informativo en directo, en el congreso... sitios con más visibilidad
0 K 6
Sandilo #8 Sandilo *
Curioso que con más de 1.000 asesinados, con niños desmembrados, de la ETA a ninguno de izquierdas se le ocurrió parar La Vuelta.

Cosas progres…
15 K -97
#12 civitis
#8 joder mira que sigo el ciclismo y nunca vi un equipo patrocinado por ETA
6 K 60
#13 Khirs
#8 Participaba un equipo llamado eta en la vuelta?
1 K 19
#14 DenisseJoel *
#8 Ya ves, y en cambio con más de 60000 asesinados, y la UE colaborando con los ejecutores, sí que se para la vuelta en la que un equipo está patrocinado por los terroristas.

Cosas veredes.
0 K 11
#15 _217
#8 Tómate la medicación anda,que desvarías.
0 K 6

