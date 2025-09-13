Una sentada multitudinaria en mitad de la carretera bloquea el paso de La Vuelta en Navacerrada

El pelotón de La Vuelta se ha visto afectado por nuevos incidentes por protestas de activistas a su llegada al puerto madrileño de Navacerrada. A 19 km de meta, un grueso grupo de manifestantes ha invadido la carretera con una sentada multitudinaria que ha dificultado el paso de los primeros ciclistas y ha bloqueado por completo el paso de los vehículos que seguían a la zaga del grupo de cabeza.