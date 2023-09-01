SENSACIONES DIVERGENTES - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Debido a una alteración neurológica, mi propio sistema inmunológico está atacando y devorando mi sistema nervioso llevándome a la postración. Los médicos dijeron que es incurable, irreversible y progresivo, pero mi naturaleza no me dicta resignarme y cruzarme de brazos, por ello recurrí a otros planos en busca de una oportunidad de cura.
Estoy descalzo, con ropa holgada, y llevo más de doce horas en ayuno…Son requisitos para asistir a la ceremonia… Calculo que hay una docena de personas o más, también en busca de cura para sus males. La oscuri
| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración