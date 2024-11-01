edición general
35 meneos
34 clics
Una señora denuncia que las pulseras de España también están empezando a fallar porque se le ha acercado un hombre hablándole en catalán

Una señora denuncia que las pulseras de España también están empezando a fallar porque se le ha acercado un hombre hablándole en catalán

Isabel Cabañal, de Valladolid, lleva una pulsera rojigualda desde el día en el que Carles Puigdemont hizo su declaración unilateral de independencia en octubre de 2017. Asegura que el «dispositivo», como lo llama ella, ha funcionado perfectamente hasta hace unos días. «De visita en Barcelona, se me acercó un hombre y me habló en catalán. La pulsera no hizo nada para evitarlo, él decía ‘escolti, no sé qué’ y yo le enseñaba la pulsera y no se iba ni se callaba», denuncia.

| etiquetas: denuncia , pulseras , españa , fallos , hombres , catalán
29 6 1 K 191 ocio
14 comentarios
29 6 1 K 191 ocio
Comentarios destacados:    
reivaj01 #1 reivaj01
Eso es porque el dispositivo no es verdaderamente español. Seguro que es made in China
5 K 65
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Y las importa una empresa de Tarragona. xD
3 K 41
skaworld #6 skaworld
#1 #4 No creo, tiene el sello CE de Cateto Ejpañó  media
2 K 33
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#6 Las chinas lo llevan falsifican hasta eso. xD
0 K 20
skaworld #11 skaworld
#10 No no, hay un selllo "C E" de garantia de la comunidad europea, ya sabes, woke
Y luego el "CE" que va un poco mas juntito que es el autentico otorgado por los mismisimos Reyes Católicos con la aprobación del Cid a todo producto 100% español que es el que va todo junto
1 K 32
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#4 Y las venden en el polígono Cobo Calleja de Madrid.
0 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Se la abra comprado en un chino y por eso es.
0 K 20
Asimismov #14 Asimismov *
#7 ya no son mis hojos, ¡es mi cerebro el que ha estado a punto de colapsar!
1 K 15
Asimismov #2 Asimismov
¡M'encanta!
0 K 12
vicvic #3 vicvic
Como catalán no puedo escuchar el nombre de Puigdemont sin sentir una vergüenza terrible, y no ya por el (que es otro tema), sino por su última huida, y que todavía no se haya EXPULSADO del cuerpo de policía a los agentes implicados. VERGONYA máxima! O eran totalmentd inútiles o recibieron ordenes políticas de hacer el paripe, lo que debería acarrear otras dimsiones.
0 K 10
#5 kaos_subversivo
#3 algo que comentar del articulo?
0 K 12
laserpmagica #8 laserpmagica *
#3 Lo de intentar que lo extraditen del país democrático con separación de poderes en el que se encuentre la justicia española ya lo ha dejado correr o como va?
1 K 9
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Mi apoyo a la señora
0 K 7

menéame