Señor muere al ser atacado por gallo de pelea en Paramonga

Un criador falleció tras recibir una grave lesión causada por el animal que entrenaba en un evento que carecía de asistencia sanitaria inmediata

jonolulu #5 jonolulu
Les ponen cuchillas en los espolones, y de un navajazo le ha seccionado la femoral.

No me da ninguna pena
TripleXXX #12 TripleXXX
#5 Quien a hierro mata...
OCLuis #1 OCLuis
Murió haciendo lo que más le gustaba: hacer que animales peleen para apostar dinero.
#8 tromperri
#1 Pero... ¿el gallo está bien?
Deviance #10 Deviance
#1 Se ve que el "animal" se puso "gallito" .......
Espero que el gallo esté bien.
Ka0 #4 Ka0
Ese titular tiene huevos, murió en Paramonga que está en Perú, no en Poronga, además poronga significa picha, pija, polla, pene. rabo, tranca, miembro... :-D
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#4 cipote, verga, falo, :-D
RanaPaca #6 RanaPaca
Sucedió en Perú, donde según entiendo por la noticia no sólo son legales las peleas de gallos sino considerado patrimonio cultural como la tauromaquia (esta última tanto aquí como allí).

A mí sinceramente me da cero pena el señor de la noticia.
#2 j-light
Teníamos un gallo en una jaula. UN día, al ir a ponerle de comer, me atacó. No me hizo nada, pero ostras, por un momento me vi jodido. Le tiré piedras dentro de la jaula, hasta que entendió que mejor se estaba quieto.
ronko #3 ronko
#0 Paramonga, Perú, pone en el artículo.
#7 Zamarro
Le picó el gallo la poronga?
pitercio #15 pitercio
Luto en el mundo de los gallers.
vorotas #11 vorotas
De chico en mi casa de campo teníamos gallinas, pollos y por supuesto gallos, cuando llegaba la fecha, tocaba dar matarile a los pollos y de paso hacíamos limpieza de gallinas viejas y si el gallo era viejo tb. Alguna que otra batala épica he tenido con alguno que otro.
