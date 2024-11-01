Senadora del BNG dando leña a Feijóo  

Senadora del BNG, bloque nacionalista gallego dando "leña" a Feijóo sobre las medidas disparatadas de este año respecto, medidas que ni tomó cuando era presidente de la Xunta con mayoría absoluta y las tenía redactadas.
En ese artículo 147 lo que se pretende es un registro de infractores de la Ley de Montes (por ejemplo, alguien que no limpia en el perímetro de seguridad de viviendas o alguien que no presenta planes de explotación. Asuntos administrativos, no penales.
Por otro lado, un poco absurdo incluir en una ley ese artículo, porque ese registro me imagino que ya debía existir,… » ver todo el comentario
Normal, el fuego es rojo, como ellos.
Habrá que votar al azul, como el agua.
La noticia sería que le metiera leña a Sánchez, que sí tiene la misma ideología desnortada, con la cantidad de casos de corrupción que le rodea.