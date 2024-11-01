edición general
Senadora del BNG dando leña a Feijóo  

Senadora del BNG, bloque nacionalista gallego dando "leña" a Feijóo sobre las medidas disparatadas de este año respecto, medidas que ni tomó cuando era presidente de la Xunta con mayoría absoluta y las tenía redactadas.

Thornton #3 Thornton
¡Malditos rojos tirando de hemeroteca! Así no hay quien enfangue nada.
#4 Suleiman
El PP es un meme...
fareway #1 fareway
Lo cierto es que es difícil darle otra cosa a esta gente. A ver si les dan puerta y recapacitan en Génova del significado de asumir responsabilidades.
ayatolah #5 ayatolah *
No es que sea yo un defensor de Feijóo (al que no puedo ver ni en pintura), pero lo que dice esa señora del BNG está mal.

En ese artículo 147 lo que se pretende es un registro de infractores de la Ley de Montes (por ejemplo, alguien que no limpia en el perímetro de seguridad de viviendas o alguien que no presenta planes de explotación. Asuntos administrativos, no penales.

Por otro lado, un poco absurdo incluir en una ley ese artículo, porque ese registro me imagino que ya debía existir,…   » ver todo el comentario
Andreham #6 Andreham
Los putos rojos echando leña en Galicia? Qué pasa, que quieren avivar los incendios?

Normal, el fuego es rojo, como ellos.

Habrá que votar al azul, como el agua.
pepito_palotes #2 pepito_palotes *
Hombre, no es de su cueda política, así que es normal que le meta leña.

La noticia sería que le metiera leña a Sánchez, que sí tiene la misma ideología desnortada, con la cantidad de casos de corrupción que le rodea.
