edición general
5 meneos
92 clics
Senador John Kennedy mostrando los efectos de eliminar los aranceles usando una foto de la película Alien

Senador John Kennedy mostrando los efectos de eliminar los aranceles usando una foto de la película Alien  

" Esto es lo que pasa si comes gambas congeladas importadas de otro país".

| etiquetas: alien el octavo pasajero , john kennedy , aranceles , gambas
5 0 1 K 53 politica
7 comentarios
5 0 1 K 53 politica
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Y lo peor es que muchos norteamericanos se creerán cualquier estupidez que suelte
Ensuciando el apellido Kennedy
1 K 25
#7 Albarkas
#2 El apellido Kennedy tiene muchas sombras. Una más es éste adoquín.
0 K 11
Dene #5 Dene
No pueden ser tan estúpidos... No? No?
0 K 13
Romfitay #4 Romfitay
Pero esto es verdad?????
0 K 12
Aokromes #6 Aokromes
#3 te cojo para #_2 no hace falta un kennedy que no sea familiar de JFK para ensuciar el apellido, ya hay un kennedy familiar de JFK que se encarga de ello www.bbc.com/mundo/articles/c628nze7mp5o
0 K 10
ThePato #1 ThePato
Yo también he tenido que verlo varias veces. :shit:
0 K 8

menéame