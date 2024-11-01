Sello papal medieval descubierto en un pueblo abandonado de Harz [Eng]  

Günter Dittrich descubrió un sello papal de plomo mientras inspeccionaba el emplazamiento del pueblo medieval abandonado de Bischofsrode, situado cerca de Gernrode, en el distrito alemán de Harz. Este ejemplar de bula papal se utilizaba tradicionalmente para autenticar documentos papales oficiales. El sello ovalado de plomo mide unos cuatro centímetros de ancho y presenta una corrosión considerable, aunque sus imágenes e inscripciones son reconocibles. Este diseño se convirtieron en el estándar para los documentos papales a partir del siglo XII
No puedorl no puedorl no puedorl
Pd: ALEXANDER PP III,” describing Pope Alexander III, who was the head of the Catholic Church from 1159 to 1181.
Por si alguien tiene curiosidad por saber a quién pertenece