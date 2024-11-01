Seis mapas y gráficos para entender las protestas en Irán

Aunque el detonante inicial ha sido el aumento del coste de vida y el empeoramiento de las condiciones económicas, las protestas se han transformado en demandas políticas más profundas, especialmente después de la fuerte represión ejercida por la Guardia Revolucionaria. Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos han podido constatar 28 manifestantes asesinados entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, aunque otras fuentes apuntan ya a cientos de ellos.