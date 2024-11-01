Seis mapas y un gráfico para entender el ataque a Irán y la guerra en Oriente Próximo

Desde la masacre de la guerrilla palestina, Oriente Próximo ha vivido profundas transformaciones, con el mapa regional cambiando una y otra vez: la caída del régimen de Asad en Siria, la destrucción de la red de alianzas de Irán o la extensión del enfrentamiento a zonas marítimas estratégicas han volteado la geopolítica de la región. Ahora, con el ataque masivo sobre Irán, estos mapas ofrecen una guía para entender cómo se ha organizado el ataque, qué implicaciones tiene y qué futuro le espera a la República Islámica.