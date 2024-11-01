Seis de cada diez niños y niñas en situación de vulnerabilidad no reciben beca comedor

En España, el 34,6% de los niños y niñas están en riesgo de pobreza, según la tasa Arope de 2025. Sin embargo, solo el 13,13% de los niños y niñas del Estado han recibido una beca de comedor escolar. Dicho de otra manera, a pesar de que 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes que van a la escuela están en riesgo de pobreza y exclusión, solo 982.000 tienen una beca comedor y casi 1,3 millones criaturas que necesitan esta ayuda se quedan fuera: una de cada seis. Estos datos, recogidos en el informe de la ONG Educo Vuelta al cole,