Seis de cada diez niños y niñas en situación de vulnerabilidad no reciben beca comedor

En España, el 34,6% de los niños y niñas están en riesgo de pobreza, según la tasa Arope de 2025. Sin embargo, solo el 13,13% de los niños y niñas del Estado han recibido una beca de comedor escolar. Dicho de otra manera, a pesar de que 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes que van a la escuela están en riesgo de pobreza y exclusión, solo 982.000 tienen una beca comedor y casi 1,3 millones criaturas que necesitan esta ayuda se quedan fuera: una de cada seis. Estos datos, recogidos en el informe de la ONG Educo Vuelta al cole,
| etiquetas: becas , comedor , vulnerabilidad , niños
Para mi hay mucha gente que es pobre y no hace falta ni estadísticas. Si no puedes comprarle ropa a tus hijos y pides ropa a otras personas, si vas a caritas, si tienes que hacer dobles turnos, si vives hacinado, si no puedes irte unos dias de… » ver todo el comentario
Riesgo de pobreza y pobreza no son la misma cosa.
Sensacionalista.
Estaria bien saberlo para no cometer el error de subir noticias sensaciónalistas
El riesgo de pobreza se define cuando la renta disponible no supera el 60% de la renta mediana.
La línea de pobreza es un umbral de ingresos que indica la cantidad mínima de dinero necesaria para adquirir un conjunto de bienes y servicios considerados básicos.
En España la pobreza se calcula que se sitúa en el entorno del 8%.