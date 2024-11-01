edición general
¿Seguridad nacional o xenofobia?: Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia

La SB 17 fue propuesta a principios de este año y promulgada el 20 de junio por el gobernador Greg Abbott, quien la calificó como la "prohibición más severa de Estados Unidos" para mantener alejados a los "adversarios" extranjeros. Prohíbe a ciertas personas y organizaciones de países designados como amenazas a la seguridad nacional adquirir propiedades en Texas, incluyendo viviendas, locales comerciales y terrenos agrícolas. También restringe el plazo de alquiler de propiedades a menos de un año.

Yoryo
Ya podemos empezar a legislar y todo lo que Black Rock tiene en la península y las islas, para el estado a un justiprecio adecuado (-40% del valor de adquisición) :-D

laruladelnorte
"Atacar a Estados Unidos a nivel subnacional se ha convertido en una tendencia creciente en inteligencia

¡Mecachis! ellos que siembran el temor por medio mundo ahora se sienten atemorizados. o_o

Imag0
Lo siguiente será por religión y luego por color de piel.

tul
menuda panda de borregos, los que les van a joder el chiringuito son los californianos y no los rusos

Albarkas
Bueno. Es Texas. Tampoco nos sorprende tanto.

CosaCosa
Bueno, nosotros no permitimos que los rusos compren vivienda, así que no son tan diferentes a nosotros

ElenaCoures1
Faltan Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia

platypu
Pero aqui no se defiende que los extranjeros no puedan comprar vivienda?

Verdaderofalso
#3 todos o solo ciertas nacionalidades?

Pivorexico
#3 Diría que el problema es que se compre para especular , y lo sabes .

eltoloco
#3 que no puedan comprar los no residentes, que no los extranjeros, que son cosas muy distintas.

Si quieres venir a vivir, alquilas dos o tres años, y después de eso podrás comprar.


