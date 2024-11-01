¿Seguridad nacional o xenofobia?: Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia

La SB 17 fue propuesta a principios de este año y promulgada el 20 de junio por el gobernador Greg Abbott, quien la calificó como la "prohibición más severa de Estados Unidos" para mantener alejados a los "adversarios" extranjeros. Prohíbe a ciertas personas y organizaciones de países designados como amenazas a la seguridad nacional adquirir propiedades en Texas, incluyendo viviendas, locales comerciales y terrenos agrícolas. También restringe el plazo de alquiler de propiedades a menos de un año.