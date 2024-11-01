edición general
5 meneos
102 clics
Seguridad informática: bloquea los anuncios y mantén tu equipo limpio [ENG]

Seguridad informática: bloquea los anuncios y mantén tu equipo limpio [ENG]  

Las principales formas de infectar tu ordenador en estos días son hacer clic en el enlace incorrecto, acceder al sitio web incorrecto y/o instalar el software incorrecto. Aunque hemos repetido una y otra vez el mejor mantra que existe (ALTO, PIENSA, NO HAGAS CLIC) para navegar por la web, y aunque hayamos hablado de los riesgos de descargar software de sitios web no solicitados, hay más cosas que puedes hacer: ejecutar el software antimalware (del CERN) e instalar software de bloqueo de anuncios en tu navegador.

| etiquetas: cern , bloquear , publicidad , anuncios , bloqueador de publicidad
4 1 0 K 60 tecnología
2 comentarios
4 1 0 K 60 tecnología
Pacman #1 Pacman
Por si alguien quiere instalar ese software
(Windows, también lo hay para Mac)

devices.docs.cern.ch/devices/windows/CERNAppstore/client/
0 K 12
Cehona #2 Cehona
Para superar el google ads nada mejor que Brave.
Soy incapaz de ver una web en otro navegador sin programas de terceros.
0 K 12

menéame