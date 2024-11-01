Seguridad informática: bloquea los anuncios y mantén tu equipo limpio [ENG]  

Las principales formas de infectar tu ordenador en estos días son hacer clic en el enlace incorrecto, acceder al sitio web incorrecto y/o instalar el software incorrecto. Aunque hemos repetido una y otra vez el mejor mantra que existe (ALTO, PIENSA, NO HAGAS CLIC) para navegar por la web, y aunque hayamos hablado de los riesgos de descargar software de sitios web no solicitados, hay más cosas que puedes hacer: ejecutar el software antimalware (del CERN) e instalar software de bloqueo de anuncios en tu navegador.