Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales

Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales

El administrador de una firma agrícola de Torre Pacheco acuerda con la Fiscalía un año de prisión y el pago de 118.000 euros a plazos.

| etiquetas: condena , vertidos , nitratos , torre pacheco , mar menor
#3 tyrrelco
Luego que si los moros van a destrozar nuestro país... A ver qué deja esta gentuza .
2 K 29
Gry #4 Gry
#3 No se aclaran ni ellos.

Hoy vi un vídeo de un agricultor rajando contra el Gobierno diciendo que el que los inmigrantes ilegales no pudieran trabajar legalmente (sic) era una estrategia para recaudar más dinero poniéndoles multas con la inspección de trabajo.
#4 Gry
#5 tyrrelco
#4 Con tal de votar a sus verdugos, no sabe que decir.
0 K 11
KoLoRo #2 KoLoRo
Una puta mierda vamos, que ni multa ni ostias.

Podrían llamarlo "Tasa por contaminar" y nos ahorramos tanta gilipollez.
#2 KoLoRo
sotillo #1 sotillo
Que barato les sale joder lo de todos, les tratan ya como a los nobles, una multa que no pagaran
0 K 11

