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Según se informa, un amigo de Trump pidió al ICE que detuviera a la madre de su hijo como estrategia en la batalla por la custodia (Eng)

Según se informa, un amigo de Trump pidió al ICE que detuviera a la madre de su hijo como estrategia en la batalla por la custodia (Eng)

Al parecer, Paolo Zampolli «vio una oportunidad» para asestar un golpe potencialmente decisivo en su batalla por la custodia con la madre de su hijo.

| etiquetas: paolo zampolli , trump , divorcio , hijo , detenido , ice
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4 comentarios
8 1 0 K 125 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Paolo Zampolli es quien, según la versión oficial, presentó a Donald Trump y Melania; la versión alternativa dice que eso fue cosa de Jeffrey Epstein
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Milmariposas #4 Milmariposas
#3 Y aparece numerosas veces en los archivos del pedófilo.
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azathothruna #2 azathothruna
Aqui se demuestra el imperio de la ley :shit: :troll: :wall:
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#1 To_lo_loco
Esto es por lo que las leyes asimétricas e injustas no deben crearse y extenderse.

Porque luego la naturaleza de malas personas se aprovechan de ellas.
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menéame