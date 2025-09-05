edición general
“Seguiremos existiendo, pero en el ámbito privado”: la comunidad LGTBIQ de Burkina Faso reacciona ante la nueva ley homófoba

“Esta semana nos vamos a quedar en casa y mantendremos un perfil bajo en la calle”. La joven que pronuncia esta frase, una burkinesa de 30 años residente en Uagadugú y miembro de la comunidad LGTBIQ, lo hace bajo condición de anonimato. “Ahora mismo estamos en shock”, continúa la mujer que prefiere preservar su identidad. “Todavía no entendemos muy bien cómo se va a aplicar la ley porque parece que lo que quieren penalizar es la promoción pública de la homosexualidad y no el hecho de serlo”

La decisión llega en un momento político particular en Burkina Faso, en el que las autoridades militares han lanzado una campaña cultural contra lo que consideran una imposición de valores extranjeros, sin tener en cuenta que grupos de ultraderecha europeos y estadounidenses, como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGo, impulsan desde hace años la homofobia en países africanos. “Este nuevo código respeta los valores culturales y la voluntad de construir una familia burkinesa”,

