“Seguiremos existiendo, pero en el ámbito privado”: la comunidad LGTBIQ de Burkina Faso reacciona ante la nueva ley homófoba

“Esta semana nos vamos a quedar en casa y mantendremos un perfil bajo en la calle”. La joven que pronuncia esta frase, una burkinesa de 30 años residente en Uagadugú y miembro de la comunidad LGTBIQ, lo hace bajo condición de anonimato. “Ahora mismo estamos en shock”, continúa la mujer que prefiere preservar su identidad. “Todavía no entendemos muy bien cómo se va a aplicar la ley porque parece que lo que quieren penalizar es la promoción pública de la homosexualidad y no el hecho de serlo”