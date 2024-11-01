Los seguidores de Charlie Kirk culpan a "South Park"

A raíz de la muerte de Kirk, algunos seguidores de MAGA culpan al episodio de South Park por su asesinato. El episodio, que termina con la entrega del ‘Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros Debatidores’, fue descrito como “hilarante” por el propio Kirk en un TikTok publicado el 7 de agosto. Sin embargo, algunos de los seguidores de Kirk creen que la parodia pudo haber contribuido al tiroteo. “Sabés qué, que se jodan. Culpemos a South Park”, escribió un usuario en la red X. “Culpá a los medios. Culpá a la retórica izquierdista”