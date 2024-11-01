edición general
Sega Model 2. La supremacía arcade

¿Cómo logró Sega meter tecnología de simuladores de combate aéreo de millones de dólares en una máquina recreativa de tu barrio? En 1993, la Sega Model 2 cambió las reglas del juego para siempre. No fue solo una mejora respecto a la Model 1; fue una revolución que trajo el texturizado con corrección de perspectiva, el filtrado y los 60fps rocosos a los salones arcade, dejando a consolas como PlayStation y Saturn años por detrás. En este vídeo diseccionamos la historia y la ingeniería detrás de esta bestia tecnológica

