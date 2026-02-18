El sector alerta: Barcelona acelera el fin de los pisos turísticos y el alquiler toca su punto de máxima tensión

Barcelona vuelve a situar la vivienda en el centro del debate político y social. La decisión del Ayuntamiento de extinguir de forma progresiva las 10.000 licencias de viviendas de uso turístico (VUT) antes de 2028 coincide con el movimiento del Ministerio de Vivienda para ordenar a las plataformas digitales la retirada de miles de anuncios que no cumplen los requisitos del nuevo registro estatal. Dos medidas que apuntan en la misma dirección (reducir el peso del alquiler turístico), pero que reabren la pregunta de fondo en el sector