El sector alerta: Barcelona acelera el fin de los pisos turísticos y el alquiler toca su punto de máxima tensión

Barcelona vuelve a situar la vivienda en el centro del debate político y social. La decisión del Ayuntamiento de extinguir de forma progresiva las 10.000 licencias de viviendas de uso turístico (VUT) antes de 2028 coincide con el movimiento del Ministerio de Vivienda para ordenar a las plataformas digitales la retirada de miles de anuncios que no cumplen los requisitos del nuevo registro estatal. Dos medidas que apuntan en la misma dirección (reducir el peso del alquiler turístico), pero que reabren la pregunta de fondo en el sector
| etiquetas: barcelona , catalunya , vivienda , turismo
Un poquito de cambio climático y los vais a ver llorar a los especuladores como a los hosteleros en pandemia
Tapayoguristas les llamaban por aquí hace más de una década.
Había por aquí quien decía que era mejor alquilar y comprar barato más adelante.
¡Qué ilusos éramos los que decíamos que eso no iba a ser así!
Son viviendas que se pueden dedicar al alquiler.
Solo hay que denegarlas todas y que se pongan en alquiler.
Prohibir el alquiler estacional.
Recordemos que es suelo urbano y que ha sido urbanizado con los impuestos de todos.