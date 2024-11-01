edición general
4 meneos
6 clics
Secretos oficiales; una historia desde al emisario que le arrancan la lengua al triturador de documentos para destruir hechos

Secretos oficiales; una historia desde al emisario que le arrancan la lengua al triturador de documentos para destruir hechos

El concepto de «Alto Secreto» ha evolucionado estrechamente relacionado con el desarrollo de los poderes fácticos. De ser una propiedad exclusiva de monarcas a convertirse en todo un aparato burocrático, tan necesario como controvertido en las sociedades democráticas. Pues a lo largo de la historia, el poder no solo ocultaba cierta información para proteger la seguridad nacional, también lo hacía para preservar la imagen de las instituciones o evitar un enjuiciamiento público de su proceder.

| etiquetas: secretos , documentos
3 1 0 K 36 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 36 cultura
juliusK #1 juliusK
Mola el envío y el subtítulo de la página web, miaja sobrado, "la única web sobre sabiduría e historia". También hay otros artículos curiosos. Chasgracias #0.
0 K 7

menéame