Sean Diddy Combs fue atacado con cuchillo en prisión: 'Despertó con el arma en el cuello'

El atacante, que habría usado un arma artesanal elaborada con materiales contrabandeados, fue reducido por los oficiales y puesto en aislamiento preventivo.

