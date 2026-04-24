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Se van a pelear...
Recordado con cariño por algunos, denostado como "vendehumos" por otros.
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enviado
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19 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «Punset tuvo mucho éxito en su anuncio de pan Bimbo, a ver como le va ahora con el del fiambre.»
Moderdonia
2026-04-24 12:41:28
#11
: «Echo de menos alguien hablando de las reticulas endoplasmaticas
www.youtube.com/watch?v=5Lk4Vuye3FM
»
skaworld
2026-04-24 12:49:37
#17
: «#2 ¡C*br*n! me has hecho reír y sentirme culpable a la vez...
»
Laro__
2026-04-24 13:03:38
#1
: «Pues no caigo, voy a consultar las "redes" a ver si lo adivino.»
arturios
2026-04-24 12:41:24
#16
: «#2 Mitico
www.youtube.com/watch?v=aCU7OIw5YFY
»
FueraSionistasdeMeneame
2026-04-24 12:55:51
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relacionadas
#2
Moderdonia
Punset tuvo mucho éxito en su anuncio de pan Bimbo, a ver como le va ahora con el del fiambre.
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#16
FueraSionistasdeMeneame
#2
Mitico
www.youtube.com/watch?v=aCU7OIw5YFY
1
K
28
#17
Laro__
#2
¡C*br*n! me has hecho reír y sentirme culpable a la vez...
2
K
38
#11
skaworld
Echo de menos alguien hablando de las reticulas endoplasmaticas
www.youtube.com/watch?v=5Lk4Vuye3FM
2
K
38
#19
Moderdonia
#11
tremendísima paradinha, nunca un silencio me hizo reír tanto, ni Pelé.
1
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27
#1
arturios
Pues no caigo, voy a consultar las "redes" a ver si lo adivino.
2
K
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#9
FueraSionistasdeMeneame
#1
www.youtube.com/watch?v=cz2Vz4Yyr2s
0
K
13
#13
orangutan
#1
Aquí está la respuesta (chiste NSFW)
www.reddit.com/r/Burises/comments/171gmec/comment/k8rj42c/
0
K
11
#8
carademalo
Habéis acertado todos, y muy rápido. No sé si se deberá a su historial como político, a su faceta de presentador, o a sus afirmaciones lascivas...
0
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#18
borre
#8
Faceta de presentador/divulgador, cuando se pasó a la política le perdí de vista.
Un saludo.
0
K
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#7
tul
una calva que se reconoce gracias a los rizos no es un calva de verdad
0
K
13
#15
Mandri20
*
...mi polla en tu paladar.
Este sujeto es el que decía que no estaba demostrado que él se iba a morir. Le haré la pregunta para que me conteste desde el más allá: Como lo llevas criando malvas?
0
K
12
#5
orangutan
Se ha vuelto loca.
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11
#3
EISev
*
Punset
Perdón, no vi que la gracia era decirlo sin mencionarlo
En inspirador de
youtu.be/zAJlJlKK9OM
0
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11
#14
KaBeKa
Es claramente el doctor Emmett, no metáis bulos...
0
K
10
#4
MacMagic
Punset.
0
K
10
#12
neiviMuubs
*
Punset siempre fue un alfa, con la excusa de enseñar unos retículos endoplasmáticos luego está ahí, a nosecuantos newtons de total poder
0
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9
#10
ronko
Y ustedes creen que se puedan "peliaar" como Bertin y Arevalouu, por una pinche foto publicada en redes "sosialees".
0
K
8
#6
LunaTiko
Punset, by Loulogio (Se van a pelear...)
0
K
7
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19
comentarios)
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