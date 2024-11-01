edición general
Scott Bessent, ¿el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no solo ayudó a estabilizar la economía de un aliado clave del presidente Donald Trump, sino que generó ganancias implícitas estimadas en al menos un 10% para el Tesoro en cuestión de días. Ante el riesgo de una "aguda iliquidez", el Tesoro activó el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF), un mecanismo de 211.000 millones de dólares respaldado por reservas para intervenir directamente. El paquete se intensificó en octubre: estimaciones del mercado indican que EEUU invirtió más de 1.000 millones de $

pepel
Puede ser. La deuda argentina en caso de quiebra está avalada por EE.UU. Ellos pagarán.
0 K 19
#4 Y_digo_yo
Amarrando las inversiones.
0 K 13
Findeton
Me sigo secando las lágrimas de los zurdos con billetes de 500.
0 K 11
Kamillerix
#1 No tardará mucho en limpiarse el culo con pesos "libertarios"...
0 K 10
Verdaderofalso
#1 sabes que lo que mando es de un medio de derechas estadounidense afín a Milei y Trump no? xD
0 K 20
#6 Klamp
#1 recuerda en vender rápido, que no te pase como con libra
0 K 8

