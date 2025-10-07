Sarah Santaolalla a VOX por las pulseras del partido: “¡Dejen a los niños en paz!”

“Aura es llevar una pulsera de VOX a clase. ¡Postea la tuya!”, señalan en la descripción, posteando una imagen donde aparece ‘Aura’ definido con sus palabras, como si de una acepción de un diccionario se tratase: “Aura: 1. m. Ir con una pulsera de VOX a clase...". Son varios los tipos de pulsera que hay: una de ellas es con la bandera de España y ‘La Reconquista’ escrito, otra es simplemente verde y se puede leer VOX, mientras que otras llevan consignas como ‘Nos van a oír’.