Sarah Santaolalla a VOX por las pulseras del partido: “¡Dejen a los niños en paz!”

“Aura es llevar una pulsera de VOX a clase. ¡Postea la tuya!”, señalan en la descripción, posteando una imagen donde aparece ‘Aura’ definido con sus palabras, como si de una acepción de un diccionario se tratase: “Aura: 1. m. Ir con una pulsera de VOX a clase...". Son varios los tipos de pulsera que hay: una de ellas es con la bandera de España y ‘La Reconquista’ escrito, otra es simplemente verde y se puede leer VOX, mientras que otras llevan consignas como ‘Nos van a oír’.

fofito #1 fofito
Y luego se atreven a hablar de adoctrinamientos ...
yoma #3 yoma
#1 Pues a mí me adoctrinó una profesora cuando era pequeño, me enseñó a leer. ;)
#5 DonaldBlake
#1 Suele pasar: gays que son homófobos, extranjeros que son xenófobos, mujeres que son misóginas, defensores de la libertad a los que les molesta que los demás sean libres, capitalistas a ultranza que suplican ayudas al Estado, delincuentes a favor de la pena de muerte, etc.

La típica mentalidad del "yo puedo hacer, tú no".
Robus #2 Robus
Bueno, dejarán claro que padres son de educación especial… :troll:
#6 laruladelnorte *
Yo cuando veo a alguien con pulserita siento aversión hacia esa persona,es la marca de españolidad de la gente de "bien" o patriotas de bolsillo...
#7 fremen11
#6 Sirven para identificar submentales.....
#4 Leon_Bocanegra
No me digas que se han puesto a vender pulseritas para recaudar fondos para Santivago.
