Sarah Santaolalla llama fascista a Ortega Smith

Sarah Santaolalla llama fascista a Ortega Smith  

"Este señor se apellida Smith, tiene un apellido que no suena muy español y está en busca y captura en Gibraltar, donde es considerado un delincuente. Si aplicamos su política de expulsar a los inmigrantes delincuentes, podríamos empezar expulsándolo a él. Este señor aparte de estar en busca y captura en Gibraltar, un instituto le ha denunciado por agresiones y amenazas, es un señor que hablaba antes de agresiones y él agredió a Eduardo Rubiño en el Ayuntamiento de Madrid, quizás es el primero que tiene que ser deportado"

9 comentarios
XtrMnIO #3 XtrMnIO
No.

Si habla como un fascista, actúa como un fascista y viste como un fascista es... Conservador!!
5
Top_Banana #8 Top_Banana
#3 Un pulseritas. xD
0
iñakiss #4 iñakiss
Y? Dónde está la noticia? Desde cuándo es noticia llamar las cosas por su nombre?.
2
aruleno #2 aruleno
En Vox son mas de ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio.
1
#5 javi618
Para lo que ha quedado Menéame...
1
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 efectivamente, este tipo de envios rollo salvame deluxe político fagocitan al resto de envios interesantes. Pero siendo justo es lo que gran parte de la comunidad ansia, poco mas se puede decir
2
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Le dio las gracias luego Ortega Smith?
0
denocinha #9 denocinha
De tanto decirlo, ya consiguieron que perdiese su significado. Ahora, van a conseguir que muchos quieran serlo de verdad.
0

