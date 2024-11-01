edición general
22 meneos
34 clics

Sarah Santaolalla dice que demandará a sus acosadores

Santaolalla también ha atajado otra de las acusaciones habituales, la de haber sido "enchufada" por Javier Ruiz en TVE: "Fíjate como es esto de machista, que yo que nunca he hablado de mi vida privada. Incluso cuando una mujer llega antes al programa o puesto de trabajo, da igual todo lo bien que lo haya hecho durante el camino recorrido que, cuando llega un hombre, sea o no su pareja, sea o no su amigo, da igual que tú hayas estado antes, que hayas conquistado el poder antes o que haya sonado tu nombre antes, siempre se atribuye a los hombres"

| etiquetas: sarah santaolalla , demandas , acosadores
18 4 4 K 103 actualidad
11 comentarios
18 4 4 K 103 actualidad
Kantinero #2 Kantinero
No se como funciona esto de las demandas, pero yo que tu, de ser posible demandaría en algún tribunal europeo
0 K 12
elGude #3 elGude
Iba a replicar la gilipollez de #_1, luego he visto que era alcama y he pasado.
0 K 12
alcama #1 alcama
La verdad es que no me interesan mucho las tertulias televisivas, pero parece ser que esta mujer está en todas partes , cuando hace apenas 1 año no se sabía nada de ella ¿de dónde ha salido? Parece más una agitadora que una tertuliana
6 K 8
#4 Pivorexico *
#1 Empezó en la desaparecida 7NN fundada por Marcial Cuquerella y destruida por Toni Cantó , vamos que estaba financiada por la secta paramilitar El Yunke(hazte Oír) :-P

Ese canal estaba petado de agitadores , con lo cual es probable que tengas razón. :->
0 K 13
DORO.C #7 DORO.C
#1 Hay que preguntarle a Javier Ruiz, que es el que nos la ha enchufado. :troll:
0 K 13
#10 Jatetu
#1 Es una inculta que no sabe ni hablar. Dice unas chorradas monumentales, unos "grande bulos" como diría el que se la folla y la ha ido enchufando por ahí. El otro día le oí una de las gilipolleces más gordas que he oído, algo así como que el 90% de los inmigrantes venían de Mali huyendo de la guerra xD xD xD Y se quedaba tan pancha.

Es tan tonta, pero tan tonta, que no tiene ni consciencia de que hace el ridículo, se piensa de verdad que puede escurrir el bulto de su…   » ver todo el comentario
0 K 6
#11 Jatetu
#1 Mira cómo esparce bulos acá:

www.youtube.com/watch?v=7abvB7LOaEs

En realidad no creo que tenga ni capacidad de urdir bulos, es simplemente tan tonta y tan indocumentada que dice tonterías sin sonrojarse-
0 K 6
SegarroAmego #6 SegarroAmego
Da gusto oir a una persona tan culta y formada
0 K 7
Enero2025 #5 Enero2025
Pero si esta señora es conocida por su mesura…
0 K 6
#8 Jatetu
La choni que no sabe ni hablar, la musa de Menéame xD xD xD
0 K 6
Sandilo #9 Sandilo
Está agitadora ultra no debería de tener espacio ni en la televisión ni en ningún medio. Solo siembra odio y crispación.
0 K 6

menéame